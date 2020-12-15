（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性移工(案742)及印尼籍30多歲男性移工(案743)。
指揮中心表示，案742、743今(2020)年11月30日分別自菲律賓及印尼來臺工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，2人入境後皆至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。案743曾於12月4日接受印尼專案採檢，結果為陰性；2人於12月13日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。
指揮中心指出，由於2名個案無症狀，且集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。
【新冠肺炎】台灣境外移入+2 為菲律賓和印尼移工
（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性移工(案742)及印尼籍30多歲男性移工(案743)。