蔣渭水基金會復刻出版日據時期指引　一窺百年前台北城市樣貌

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北採訪報導）致力於推廣台灣社會運動先驅蔣渭水事蹟及台灣文化的蔣渭水文化基金會今（15）日發表舊籍復刻版《御大典紀念 臺北市六十餘町案內》，該書詳載日據時期台北城內的官民組織、會社行號等資訊，不過基金會強調，出版復刻版並非要彰顯日本帝國統治台灣的「盛景」，而是要忠實呈現殖民體制下的情景。

《御大典紀念 臺北市六十餘町案內》最初由在台日人於1928年出版，當時台北設市僅有八年，市內人口約21萬，電話3,000餘號，而該書由台北世相研究社出版，內容包含官民組織、會社行號、文教機構、休閒娛樂、住宅等資訊，以及各機關行號首長、負責人或是小店服務員的名稱。上達總督府、下至市場攤位，可說是百工百業無不蒐錄。

復刻版《御大典紀念 臺北市六十餘町案內》內頁（攝影：台灣英文新聞）

蔣渭水基金會執行長蔣朝根表示，該書可作為台北市設市後，城市發展雛型的見證，不但見證市民生活的樣貌，也是近代政治、經濟、社會歷史脈絡的紀錄；他強調，復刻出版此書「彰顯日本殖民統治時代，完全以日本人為主體的思維跟建設……但我們也無可否認這裡面也呈現日本人的城市建設。」

《御大典 臺北市六十餘町案內》「也是我們考證台灣早期社會運動據點的珍貴史料」，蔣朝根指出，此書另一特點在於，當時反殖民運動團體的位址，例如蔣渭水的大安醫院、文化書局、台灣民眾黨本部、台灣民報社等（以上地址皆同大安醫院），皆被紀錄標記在此書冊中。

蔣渭水基金會執行長蔣朝根（攝影：台灣英文新聞）

基金會分析比對本書史料發現，日據時期無論是總督府高官、車站站長，乃至於大學校長及幼稚園園長，包括新聞媒體、金融業、建築業，甚至是米、茶等由台灣人勞動力生產的經濟作物產業，都是由日本人所掌控。

根據基金會，本書也不避諱地列出八處當時鴉片煙膏販賣所及吸食所，它們全座落在台灣人的聚落，見證殖民體制下的畸形社會樣態；蔣朝根補充，這些「皆是設立在台灣人居住的艋舺、大稻埕，日本人居住的城內西門町，你看不到鴉片販賣所跟吸食所」，正因為本書無差別待遇地詳實紀錄所有資料，反而彰顯日據殖民時代對台灣人的差別待遇。

復刻版《御大典紀念 臺北市六十餘町案內》（攝影：台灣英文新聞）