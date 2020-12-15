【王不見王多年!】 張忠謀、曹興誠破冰　台灣竹科40週年儀式上罕見同台

竹科15日歡慶40周年，台積電創辦人張忠謀（左2）與聯電榮譽董事長曹興誠（右2）罕見公開同台，獲頒傑出成就貢獻獎。(中央社) 竹科15日歡慶40周年，台積電創辦人張忠謀（左2）與聯電榮譽董事長曹興誠（右2）罕見公開同台，獲頒傑出成就貢獻獎。(中央社)

更新時間: 2020-12-15 17:25

首次發稿: 2020-12-15 12:28

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）新竹科學園區今天(15日)歡慶成立40週年，台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠多年來首度公開同台，曹興誠還主動與張忠謀握手，而後一同拍照留影，留下罕見的同台畫面。

為歡慶竹科40週年，新竹科學園區管理局今天在新竹喜來登舉辦國際論壇，會中頒發傑出成就貢獻獎予張忠謀、曹興誠與宏碁創辦人施振榮及聯發科董事長蔡明介，肯定4人過去的貢獻。

外傳張忠謀與曹興誠過去互有心結，王不見王。兩人今天的互動備受各界關注。張忠謀因骨頭關節炎行動不太方便，罕見拄著拐杖進場，曹興誠因塞車晚到，進場時兩人並未碰面。

台積電與聯電過去競爭激烈 外界封為「晶圓雙雄」

張忠謀先上台接受頒獎，他表示，竹科對台灣科技工業真的太重要了，即使不是台灣科技最重要的推動者，也是重要的推動者之一。

張忠謀說，台灣要取得土地很困難，假如沒有園區供應土地給創業的科技廠商，很多初創的科技公司都辦不成，另外，單一窗口進出口服務也很重要。

曹興誠表示，竹科園區未來發展廠商要群策群力解決兩個問題，包括水及電的問題。他說，未來只靠再生能源一定不夠，對於核能，廠商應用科學數據引導輿論走向。

曹興誠致詞結束後，主動走向坐在台上的張忠謀握手致意。張忠謀與曹興誠等4位得獎人也一同拍照留影，留下罕見的同台畫面。

台積電與聯電過去競爭激烈，競逐先進製程技術，外界素以「晶圓雙雄」來稱呼兩公司，直至台積電領先與IBM合作的聯電開發出0.18微米，兩公司製程技術差距就此逐步拉大，至今聯電已不再追逐先進製程。

中央社報導，曹興誠與張忠謀之間互有心結，兩人不僅對誰創「晶圓代工」營運模式有不同見解，也曾針對「員工分紅」展開筆戰。

張忠謀曾批判員工分紅制度是找法律漏洞想出的妥協辦法，長期不利人才養成。曹興誠則表示，員工分紅配股是台灣高科技產業的一大發明，促使半導體產業異軍突起。

不過根據《自由》報導，曹興誠會後受訪表示，兩人其實並沒有心結，也沒機會講到話，完全是媒體做文章。

4位產業大老努力付出 對台灣科技產業發展影響深遠

台灣科學園區年產值達新台幣2.6兆元規模，貢獻台灣GDP超過14%，不僅是台灣科技發展的領頭羊，也是台灣經濟的火車頭。竹科是台灣第一大科學園區，更具關鍵地位。

回顧竹科過去40年發展，竹科自民國69年成立至81 年，電腦與週邊產業連續12年高居竹科最大產業。由施振榮創辦的宏碁是最具代表性的企業。

宏碁發展自有品牌，帶動電腦產業聚落，引領竹科80年代產業發展。施振榮還曾擔任中、南科基地遴選召集人，使竹科順利開枝散葉。

半導體產業於82年超越電腦與週邊產業，躍居竹科最大產業，至今依然是竹科最大產業。聯電是台灣第一家半導體廠，也是首批進入竹科的廠商之一。

聯電目前雖然不再追逐先進製程技術，轉向追求穩定獲利，不過，據拓墣產業研究院預估，聯電今年第4季在面板驅動IC與電源管理晶片需求強勁帶動下，季營收可望達15.69億美元，市占率約6.9%，將超越格羅方德（GlobalFoundries）的6.6%，躍居全球第3大晶圓代工廠。

曹興誠雖卸下聯電董事長多年，不過，他過去帶領聯電分割創立包括聯發科等多家IC設計廠，是台灣IC 設計產業發展的重要基礎。

其中，聯發科在董事長蔡明介領軍下，不僅多年穩居台灣IC設計龍頭地位，今年並可望成為全球第4大IC設計廠，僅次於博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）及輝達（NVIDIA）。

聯發科在功能手機、智慧音箱及數位電視等產品晶片市場還都高居世界第一的領先地位。

張忠謀創辦的台積電如今是全球晶圓代工龍頭，全球第3大半導體廠，僅次於英特爾（Intel）及三星（Samsung）。台積電市值還一度高達新台幣13.61兆元，穩居台股之冠。

台積電新創的晶圓代工營運模式，成功帶動全球IC 設計業蓬勃發展。台積電產生的磁吸效應，讓台灣建立完整半導體聚落，成為全球半導體重鎮。

張忠謀自台積電退休2年多，曹興誠近年將生活重心放在宣揚佛法，蔡明介依然帶領聯發科，施振榮也持續推動科技與文化跨域整合，這些產業大老的努力付出對台灣科技產業發展影響深遠。

竹科管理局15日頒發傑出成就貢獻獎予張忠謀、曹興誠、施振榮與蔡明介，肯定他們對竹科發展的貢獻。