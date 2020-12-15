傳統影像追蹤易忽略小型腫瘤 台大醫：靠這檢查揪出老婦肝癌復發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）63歲王女士曾因罹患小型肝癌接受手術治療，日前回診追蹤時，又發現一顆小型肝腫瘤，由於難以判斷該腫瘤是否為惡性，醫師安排MRI核磁共振檢查，搭配肝臟標靶型顯影劑，結果顯示為惡性腫瘤，幸好該顆腫瘤透過電燒根除後已無再復發。梁博欽醫師說，若要將小型肝癌清除乾淨，術前的檢查及評估非常重要。

臺大醫院肝膽腸胃影像科主任梁博欽醫師表示，針對三公分以下的小型肝癌，目前大多採用根治性療法將腫瘤完全清除乾淨，例如肝臟移植、外科手術切除或RFA射頻燒灼術（俗稱電燒），五年存活率可達到40%至70%。

若腫瘤位置出現在不適合電燒的地方，也可以採高選擇性的經導管肝動脈栓塞（TACE）來治療，通常醫師在確認肝癌數量、大小及位置後，才會詳細評估適合患者的治療方式。

梁博欽醫師說，若能精準揪出小型肝癌，不僅能有效根除病灶，也能降低治療風險及術後復發率，建議可使用MRI核磁共振，加上肝臟標靶型顯影劑，讓超音波及電腦斷層可能無法清楚看見的腫瘤組織，能在顯影劑的輔助下清楚顯現。

梁博欽醫師指出，除了術前評估之外，由於肝癌復發率高，因此患者術後追蹤也不得馬虎，項目包含影像追蹤及腫瘤指數追蹤，術後的影像追蹤一般可透過超音波或電腦斷層即可。

不過，當使用傳統影像追蹤無腫瘤情況，但腫瘤指數卻出現上升的現象時，就要懷疑是否有肝癌復發的情形，這時候就建議使用MRI核磁共振搭配肝臟標靶型顯影劑，揪出難以辨別的肝腫瘤。

現代人因生活繁忙、壓力大又作息不正常，酒精肝及脂肪肝已逐漸成為肝癌的主因之一。梁博欽醫師提醒，除了 B肝、C肝患者須定期接受檢查及服用抗病毒的藥物外，一般民眾也應盡量避免食用發霉或過度油膩的食物，也不要酗酒，造成肝炎、酒精肝或發展成肝癌。

至於肝癌患者，最重要的就是根據醫囑做適當的治療，定期回診追蹤，一旦發現異狀應盡快就醫治療，才能防止病情惡化。