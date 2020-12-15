【太誇張】台灣網美街頭直播遇搶•網友驚呆　三重警方動員百人火速破案

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）28歲張姓女子14日在街頭直播時竟遇上騎機車歹徒當街搶奪她的物品，三重警方獲報後動員百名員警偵查及調閱監視畫面，不到5小時火速破案，陸續在萬華逮獲王姓及袁姓男子送辦。

在直播平台擔任實況主的網紅張女昨（14日) 下午5時許走在三重自強路上直播時，竟遇上兩人機車搶奪，搶走她的手機和三軸穩定器後逃逸，讓許多觀看直播的網友在線上直呼誇張，張女隨後也到轄區派出所報案。

三重警方受理報案後積極偵辦，動員百名員警進行偵查及調閱監視畫面，循線一路查進台北市萬華地區，就在員警昨晚10時前進東園街派出所調閱監視畫面時，當場逮獲因變賣手機贓物後買醉路倒的39歲王男。

華視新聞引述實況主啊乓說：

報導指出，啊乓受訪時手握著另一支手機，看起來還是驚魂未定，沒想到大白天居然會被飛車搶劫，幸運的是一切都直播出去，證據確鑿。

中央社引述警方表示，在警方積極偵辦下，不僅跨區在萬華逮獲王男，也在西門町通訊行內查獲遭銷贓的手機及三軸穩定器，昨晚11時55分到另一袁姓嫌疑人家中逮人，今天凌晨帶回警局偵訊，訊後，兩人都依搶奪罪嫌送辦。