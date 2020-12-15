天氣轉涼當心眼中風　高危險族群應注意

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】近日台灣天氣狀況不穩定，氣溫時高時低，每當溫差變大時，就是眼中風的好發季節。較廣為人知的中風位置為因血栓塞住腦血管所導致的腦中風，但你知道眼睛也會中風嗎？眼中風有如不定時炸彈，是一種突發性的疾病，發病前毫無症狀，除了會突發性造成視野缺損，更會使視力瞬間喪失，是三高患者不可忽視的眼睛疾病之一。

50歲以上三高患者 眼中風發生機率相對提高

台大醫院眼科部主治醫師，同時也是中華民國視網膜醫學會秘書長陳達慶醫師指出，眼底的視網膜神經元需要許多血管供給養分，當身體血液循環發生異常，視網膜中的血管就會缺血阻塞，俗稱眼中風。少部分的眼中風患者會直接造成視神經缺血性病變萎縮 (NAION)，這類患者非常棘手，至今沒有確認有效的藥物治療。其餘大多數的患者是導致視網膜缺血、出血、水腫，也就是中央視網膜靜脈阻塞（CRVO） 或分支視網膜靜脈阻塞 (BRVO)，雖然病情也很棘手，但目前已有多種不同機轉藥物可以治療改善病情。大部分發生眼中風的病人，都有高血壓、高血脂、糖尿病病史，更有研究指出50歲以上的中老年人，有更高的機率會有眼中風的問題。

拯救眼中風 健保新增有條件給付轉換長效類固醇治療

陳達慶醫師進一步說明，過去針對眼中風的視網膜水腫治療例如雷射手術，黃斑部的微脈衝雷射手術雖可以幫助阻斷血管滲漏，控制病況，但也可能造成組織的損傷，對視力的進步沒有很大的幫助。經過醫學會多位專家前輩與政府單位近年來的共同努力，目前針對眼中風，在健保專案申請部分，除了先前已開放有條件給付抗血管生成因子藥物注射，今年更新增了注射新型眼內注射長效型類固醇，並且兩種不同機轉藥物可依照病患的治療效果，做轉換之選擇，讓醫師與病患在選擇治療上更有彈性，能夠依照病患個別的藥物治療反應，做最佳調整。

陳醫師補充，曾有一名66歲患者，長期的高血壓加上腎病變，使他血壓控制不佳，進而導致眼中風，起初使用抗新生血管生成因子抑制劑治療，雖然水腫的狀況獲得改善，但三年內水腫狀況不斷復發，後來與病人討論後，選擇轉換使用長效型類固醇，水腫的狀況獲得穩定的控制，也因為緩適劑型的藥物特色，讓他不用每個月注射，大大提升患者的治療順從性。這樣的病患通常在缺血性病變機轉中有較強的炎性反應，估計約占所有眼中風病患的20-30%左右，不容輕忽。

高危險族群不可忽視眼睛健康 應定期就醫檢查

預防眼中風要降低危險因子，從飲食、運動、日常作息著手。陳醫師呼籲，50歲以上的中老年族群及三高患者，除了日常要好好控制血糖、血壓、血脂外，飲食避免太油、太鹹、太甜，養成規律運動習慣，維持正常作息、少熬夜，並且每個月自我單眼檢測視力，每年定期做眼底檢查，若有單眼出現視力衰退的狀況，應立即就醫檢查，即刻治療，才能避免眼睛發生不可逆的狀況。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48446/

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