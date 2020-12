快訊!【2020總統大選】美國選舉人團投票　正式選出拜登為下任總統

更新時間: 2020-12-15 10:55

首次發稿: 2020-12-15 09:03

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)全美50州及哥倫比亞特區選舉人團當地時間14日進行投票,正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統,完成美國大選最重要程序之一。等到國會1月6日完成計票,將能正式確認拜登總統當選人身分。

美國總統當選人拜登(右)於選舉人團投票結果出爐後,與準第一夫人 Jill Biden(左) 前往德拉瓦州威明頓市的皇后劇院,發表演說 (美聯社)

美國歷史上雖曾有選舉人「跑票」,未投給該州普選票得票數最高者。但截至美東時間14日晚間6時(台灣時間15日早上7時) ,並未發生類似事件,拜登與總統川普(Donald Trump)最後得票數預期會如先前媒體預測,分別獲得306票與232票(如上圖) 。

拜登在選舉人團投票結果出爐,確認他為總統當選人後,發表電視演說指出,今天的結果代表「人民意志的勝利!」

民主黨籍總統候選人拜登14日獲得超過270張選舉人票,確認當選美國總統。連任失敗的美國總統川普,未如預期做出回應,卻像使出報復手段一般,推文證實司法部長巴爾(Bill Barr)將在耶誕節前離職。

自美國總統大選結果揭曉之後,已有多位白宮官員「被川普離職」,這種手法,持續觀注2020美國總統大選的人應該不陌生。

據稱川普不滿巴爾今年(2020年)稍早即掌握拜登之子韓特(Hunter Biden)因稅務問題遭到調查,巴爾卻沒讓消息於11月大選前曝光。據傳川普曾告訴相關官員,他在認真思考開除巴爾。

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House.

Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job!

As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...