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快訊!【2020總統大選】美國選舉人團投票　正式選出拜登為下任總統

■拜登在選舉人團投票結果出爐，確認他為總統當選人後，發表電視演說指出，今天的結果代表「人民意志的勝利!」■美國大選選舉人團投票，以往僅被視為形式，但今年因為現任總統川普，迄今未承認敗選，因此認證拜登為總統當選人的憲法程序，顯得格外重要!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/15 10:56
圖/<a href="https://abcnews.go.com/Elections" target="_blank">美國ABC新聞網</a>

更新時間: 2020-12-15 10:55

首次發稿: 2020-12-15 09:03

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全美50州及哥倫比亞特區選舉人團當地時間14日進行投票，正式選出民主黨籍拜登為美國下任總統，完成美國大選最重要程序之一。等到國會1月6日完成計票，將能正式確認拜登總統當選人身分。

快訊!【2020總統大選】美國選舉人團投票　正式選出拜登為下任總統美國總統當選人拜登(右)於選舉人團投票結果出爐後，與準第一夫人 Jill Biden（左) 前往德拉瓦州威明頓市的皇后劇院，發表演說 (美聯社)

美國歷史上雖曾有選舉人「跑票」，未投給該州普選票得票數最高者。但截至美東時間14日晚間6時(台灣時間15日早上7時) ，並未發生類似事件，拜登與總統川普（Donald Trump）最後得票數預期會如先前媒體預測，分別獲得306票與232票(如上圖) 。

拜登在選舉人團投票結果出爐，確認他為總統當選人後，發表電視演說指出，今天的結果代表「人民意志的勝利!」

拜登說，

「美國的法治、美國的憲法、美國人民的意志，再次勝利!

我們的民主制度經過推動、試鍊、一度遭到威脅之後，證實仍是堅定可信且強大的制度!」

"Once again, in America, the rule of law, our Constitution, and the will of the people prevailed," Biden said. "Our democracy pushed, tested, threatened, proved to be resilient, true and strong."

民主黨籍總統候選人拜登14日獲得超過270張選舉人票，確認當選美國總統。連任失敗的美國總統川普，未如預期做出回應，卻像使出報復手段一般，推文證實司法部長巴爾(Bill Barr)將在耶誕節前離職。

自美國總統大選結果揭曉之後，已有多位白宮官員「被川普離職」，這種手法，持續觀注2020美國總統大選的人應該不陌生。

據稱川普不滿巴爾今年(2020年)稍早即掌握拜登之子韓特（Hunter Biden）因稅務問題遭到調查，巴爾卻沒讓消息於11月大選前曝光。據傳川普曾告訴相關官員，他在認真思考開除巴爾。

美國大選選舉人團投票以往僅被視為形式性程序，但由於現任總統川普指控今年大選充滿選舉舞弊，尚未承認敗選，外界普遍認為，今天的選舉人團投票為鞏固拜登總統當選人身分最重要的環節。

等到美國國會1月6日完成選舉人計票，正式確認大選結果，受認證的總統當選人拜登將於1月20日於華府宣誓就職，成為美國第46位總統。

美國總統大選投票11月3日落幕，各大媒體也預測民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）將以306比232張選舉人票獲勝成為總統。但要被正式認證成為總統當選人，拜登仍須經歷一系列憲政程序，今天的選舉人團（electoral college）投票就是其中之一。

美東時間14日上午10時，佛蒙特州、田納西州、印第安納州與新罕布什爾州等4州率先起跑，為長達約9小時的全美選舉人團投票程序揭開序幕；下午5時30分左右，擁有最多選舉人的加州完成投票程序，讓拜登順利跨過當選門檻，取得302張選舉人票，正式被選為美國下任總統。

目前僅剩夏威夷州的4名選舉人尚未投票，中央社報導，投票程序將於美東時間晚間7時(台灣時間15日上午8時) 展開，屆時這項重要憲政程序將劃下句點。

快訊!【2020總統大選】美國選舉人團投票　正式選出拜登為下任總統圖/美國CNN新聞網
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川普
2020總統大選
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