美國大都會博物館發起世界提琴日　台灣奇美博物館成亞洲唯一受邀

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）美國大都會博物館特別在「世界提琴日World Violin Day」（12/13）發起線上提琴活動，邀請奇美博物館於社群平台分享提琴表演影片，為亞洲唯一受邀場館。

美國大都會博物館有鑑於疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏的五大核心博物館，一起響應提琴影片線上活動，以音樂喚起更多正向的力量。

今年參與的五大館舍在提琴蒐藏領域皆有舉足輕重的地位，包括「大都會博物館」擁有美國最大的提琴蒐藏；「法國巴黎愛樂廳」提琴數量與種類為全法第一，亦是歐洲最大的樂器蒐藏館所；「義大利克里蒙納提琴博物館」為提琴創始城市的正宗代表；「美國南達科塔州弗米利恩國家音樂博物館」專精古老提琴，被譽為「神殿級」的蒐藏；「奇美博物館」為亞洲唯一代表，蒐藏特色為「系統性典藏歷史名琴」，目前已是全球最大的名琴典藏機構。

「法國巴黎愛樂廳」也同步在YouTube平台將所有影片整理為合輯，方便全球民眾一次瀏覽。除了五大核心館舍，目前還有其他博物館陸續加入，如英國蘇格蘭愛丁堡聖塞西莉亞音樂廳、西班牙巴塞隆納音樂廳、荷蘭國家博物館等。以各館社群平台追蹤人數總計逾1300萬人次來看，預計該活動將能吸引全球網友關注。

奇美博物館特別拍攝全新提琴形象片，短短7分多鐘的影片出動10把絕世名琴，並依提琴年代從19世紀回溯至16世紀輪番登場，每組大小提琴皆出自該時期最重要的同一製琴家之手，包括提琴製作始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati），以及安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）、瓜達尼尼（G.B. Guadagnini）、馬吉尼（G.P. Maggini）、普雷森達（G.F. Pressenda）等名家。演出者則邀請「奇美藝術獎」評審、大提琴家潘怡慈，與「奇美藝術獎」得主、小提琴家魏靖儀，一起合奏「帕薩卡利亞舞曲」（Passacaglia），藉由張力十足的樂章將每把提琴的特性淋漓盡致地展現來出。

值得一提的是，影片的拍攝地點特別選在奇美博物館藝術廳，每組大小提琴登場時，其提琴的年代與現場藝術廳的年代互相呼應，隨著演奏進行，除了聽到穿越16至19世紀逾450年的古老琴音，亦能欣賞奇美西洋藝術約16至19世紀展廳，一次呈現博物館的兩大特色。

世界提琴日串連活動請見奇美博物館臉書、大都會博物館推特或看完整影片。