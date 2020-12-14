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美國大都會博物館發起世界提琴日　台灣奇美博物館成亞洲唯一受邀

美國大都會博物館特別在「世界提琴日World Violin Day」（12/13）發起線上提琴活動，邀請奇美博物館於社群平台分享提琴表演影片，為亞洲唯一受邀場館。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/14 20:04
奇美博物館受邀參加美國大都會博物館「世界提琴日World Violin Day」活動(圖/奇美博物館)

奇美博物館受邀參加美國大都會博物館「世界提琴日World Violin Day」活動(圖/奇美博物館)

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）美國大都會博物館特別在「世界提琴日World Violin Day」（12/13）發起線上提琴活動，邀請奇美博物館於社群平台分享提琴表演影片，為亞洲唯一受邀場館。

美國大都會博物館有鑑於疫情擾亂全球生活節奏，今年首度以「世界提琴日」之名，召號全球提琴蒐藏的五大核心博物館，一起響應提琴影片線上活動，以音樂喚起更多正向的力量。

今年參與的五大館舍在提琴蒐藏領域皆有舉足輕重的地位，包括「大都會博物館」擁有美國最大的提琴蒐藏；「法國巴黎愛樂廳」提琴數量與種類為全法第一，亦是歐洲最大的樂器蒐藏館所；「義大利克里蒙納提琴博物館」為提琴創始城市的正宗代表；「美國南達科塔州弗米利恩國家音樂博物館」專精古老提琴，被譽為「神殿級」的蒐藏；「奇美博物館」為亞洲唯一代表，蒐藏特色為「系統性典藏歷史名琴」，目前已是全球最大的名琴典藏機構。

「法國巴黎愛樂廳」也同步在YouTube平台將所有影片整理為合輯，方便全球民眾一次瀏覽。除了五大核心館舍，目前還有其他博物館陸續加入，如英國蘇格蘭愛丁堡聖塞西莉亞音樂廳、西班牙巴塞隆納音樂廳、荷蘭國家博物館等。以各館社群平台追蹤人數總計逾1300萬人次來看，預計該活動將能吸引全球網友關注。

奇美博物館特別拍攝全新提琴形象片，短短7分多鐘的影片出動10把絕世名琴，並依提琴年代從19世紀回溯至16世紀輪番登場，每組大小提琴皆出自該時期最重要的同一製琴家之手，包括提琴製作始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati），以及安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）、瓜達尼尼（G.B. Guadagnini）、馬吉尼（G.P. Maggini）、普雷森達（G.F. Pressenda）等名家。演出者則邀請「奇美藝術獎」評審、大提琴家潘怡慈，與「奇美藝術獎」得主、小提琴家魏靖儀，一起合奏「帕薩卡利亞舞曲」（Passacaglia），藉由張力十足的樂章將每把提琴的特性淋漓盡致地展現來出。

值得一提的是，影片的拍攝地點特別選在奇美博物館藝術廳，每組大小提琴登場時，其提琴的年代與現場藝術廳的年代互相呼應，隨著演奏進行，除了聽到穿越16至19世紀逾450年的古老琴音，亦能欣賞奇美西洋藝術約16至19世紀展廳，一次呈現博物館的兩大特色。

世界提琴日串連活動請見奇美博物館臉書大都會博物館推特或看完整影片
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