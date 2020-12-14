台灣原創影集《故事宮寓》金獎卡司網全跪　故宮國寶擬人化12月20日奇幻首映

《故事宮寓》由故宮及金獎陣容打造，將於12月20日首播(圖/台灣英文新聞-劉怡均) 《故事宮寓》由故宮及金獎陣容打造，將於12月20日首播(圖/台灣英文新聞-劉怡均)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)《故事宮寓》由金獎導演李芸嬋執導，擬人化故宮典藏10大文物，橫跨書畫器物各類別，集結徐若瑄、劉冠廷、李國毅等堅強演員陣容，打造奇幻風格短劇，將於12月20日首映。

台灣原創迷你影集《故事宮寓》發生在一棟因意外而成為孤島的公寓（類比故宮），其中住戶（文物）在隔離期間的生活百態，結合文物背景故事，以及時下疫情導致人們必須隔離的議題，延伸出帶奇幻色彩天馬行空的短劇，全劇十集，每集約五分鐘。

《故事宮寓》找來10位台灣男神及女神，各自詮釋一件古文物，其中，李國毅化身偏執狂廚師演出故宮三寶《翠玉白菜》、曾演活楊貴妃的張榕容則演出唐代《仕女俑》、徐若瑄則在家戴著VR眼鏡登山精湛演出《沈周廬山高圖》等，雖然粉絲可能對文物較為陌生，但看完後不妨猜猜其背後故事。



徐若瑄(圖/故事宮寓)

繼15年前電影《人魚朵朵》後，徐若瑄再度與李芸嬋合作，此次演出幾乎全憑空想像，揣摩綿延山脈的《沈周廬山高圖》，其由畫家沈周描繪，雖他不曾見過廬山真面目，但為了給老師祝賀生日，只好憑著想像創作，沈周及徐若瑄都在自娛中找到樂趣。

徐若瑄說，第一次演出登山背包客，雖然帶VR眼鏡但實際拍攝時是沒有開的，全憑個人想像跟導演指示，而這次故事的背景也讓她想起之前在新加坡安胎時，那時候哪都不能去，只能待在病房裡自己找事做，請家人帶洋裝、夾角拖鞋給她換，假裝自己在夏威夷海邊。

「境隨心轉，現在社會壓力這麼大，要有自娛的能力，即使心情不好也要陽光正面」，徐若瑄直言，重要的是解決心理狀態。



張榕容(圖/故事宮寓)

張榕容曾在電影《妖貓傳》中演出楊貴妃讓人驚艷，與唐朝十分有緣的她這次演出《灰陶加彩仕女俑》，她笑稱，這是從楊貴妃演到自己的陪葬品吧！這次演出等待被發現的唐代仕女俑，堅強中帶有一絲憂傷，台詞只有兩個字：「請問」，留下無限伏筆，華麗的服飾衣著由王逸飛全手工打造，成為另一大看點。

故宮三寶之一《翠玉白菜》由李國毅化身廚師出演，不僅長鏡頭一鏡到底，還需要背超多台詞，而且講話及出菜速度都以6倍進行，需要在短時間內緊湊念完三張A4紙台詞，這都讓李國毅打退堂鼓，然而相識十多年的李芸嬋堅持：「就是因為難才找你演」，李國毅信心倍增努力練習，最後沒有NG幾次就完成拍攝。



李國毅(圖/故事宮寓)



劉冠廷(圖/故事宮寓)

甫入圍多項金馬獎，能量充沛的台灣男演員劉冠廷，此次接下戲中最神秘的角色《龍冠鳳紋玉飾》，其為祭祀用的古文物，因此他演出頭戴鋁箔帽的通靈師，和莊凱勳飾演的水電工詮釋《蟠龍紋盤》有全劇唯二的對手戲，然而，劉冠廷只有四字演後心得：「好痛好冷」，因為在浴缸裡要快速縮進去製造消失的效果，還有泡的水很冷，真是讓人哭笑不得。

台灣原創奇幻影集《故事宮寓》帶著幽默神秘色彩，透過被收藏在故宮裡的古文物，反應疫情時局人們必須隔離宅在家，都有著被困住的些許哀傷，但已經歷過幾千年的風雨，依舊樂觀迎戰發揮想像力自娛娛人，12月20日起將於myVideo、八大電視台、LINE TV及公共電視陸續上映全劇集。

此外，仙氣飄飄的張鈞甯化身《青瓷無紋水仙盆》尋找自己的愛貓；林鶴軒首次話超少的演出則獻給《谿山行旅圖》；運動型女星瑞瑪席丹則為〈霽青描金游魚轉心瓶〉首要人選，以穿雙重人格游泳選手在家打毛線；吳念軒大飽粉絲眼福，化身超帥郵差「朕知道」演出《皇帝奏摺》，也成為串連本劇所有角色的靈魂人物。

2021年1月故宮將推出劇迷活動，劇迷們有機會到故宮觀賞全劇集，並隨著導覽人員的腳步，進館欣賞劇中文物本尊，詳情歡迎關注故宮臉書。



前導預告(影/Youtube)