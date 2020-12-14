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【武漢肺炎】疫情以來「最大危機」來臨 日韓確診數週末創新高

韓國可能面臨首次全國封城，日本疫情失控則引國民不滿

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/14 17:40
韓國在首都地區增設150處臨時採檢站，以避免社區傳染加劇，無症狀且未與確診者接觸的民眾也可免費篩檢。 （圖/中央社)

韓國在首都地區增設150處臨時採檢站，以避免社區傳染加劇，無症狀且未與確診者接觸的民眾也可免費篩檢。 （圖/中央社) (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日韓新冠肺炎疫情控制在這週末爆發危機，然而聖誕與跨年假期將至，國內經濟將因此受到嚴重衝擊。日本各地疫情延燒，各城市新增病例數居高不下，而南韓依照現在的疾病擴散速度，單日確診數恐增1,200例之多，而接下來的乾冷天氣也讓防疫工作更加嚴峻。

根據中央社，昨(13日)南韓的通報確診數新增1,030例，連兩天創下單日新高紀錄，且其中有1,002例為本土病例，顯示社區傳播與群聚感染的狀況持續惡化中，南韓防疫當局依此將之形容為疫情爆發以來「最大危機」。

在這個耶誕節與新年即將到來的季節，總統文在寅表示，依照現況將考慮把整體防疫級別上調，意味著南韓很可能首次全國封城。

日本則是在13日當天，首次單日超過3,000人確診，各地如東京都新增480例，大阪府新增逾300例，千葉縣、埼玉縣、愛知縣、兵庫縣和北海道也都超過百人確診。

日本的疫情失控已引起大量國民不滿，許多人認為政府因害怕經濟衰退，而拒絕升格防疫政策，卻使得疫情傳播加劇，像是強推國內旅遊振興方案，以及堅持2021夏季奧運的舉辦。根據美聯社，日本首相菅義偉(Yoshihide Suga)支持度已從70%下降20%，明顯反映社會對其在疫情控制上的不滿。
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