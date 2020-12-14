Alexa
  1. 首頁
  2. 財經

台灣證券交所：上週外資在集中市場賣超203.89億元

賣超群創16.90萬張最多，另買超華邦電5.69萬張最多

By  台灣英文新聞
2020/12/14 17:29
台灣證券交所：上週外資在集中市場賣超203.89億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/12/7~2020/12/11）外資在集中市場總買進金額為3,484.33億元，總賣出金額為3,688.22億元，賣超為203.89億元，另統計自2020年年初至12月11日止，外資總買進金額為12兆224.45億元，總賣出金額為12兆6,275.33億元，累計賣超為6,050.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆4,759.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.91%，較12月4日的19兆1,925.84億元新台幣，增加2,833.70億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進226,692千股，賣出169,754千股，買超56,938千股。

第二名：開發金：買進99,347千股，賣出47,189千股，買超52,158千股。

第三名：元大金：買進91,780千股，賣出60,788千股，買超30,992千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進387,939千股，賣出556,919千股，賣超168,980千股。

第二名：聯電：買進347,840千股，賣出509,796千股，賣超161,956千股。

第三名：新光金：買進55,819千股，賣出133,814千股，賣超77,995千股。

更新時間 : 2020-12-14 20:29 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
HBO亞洲原創影集《戒指流浪記》探都會男女愛情　台灣12月13日浪漫搞笑首映
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
【更新】台灣中天新聞台下架！《文茜的世界周報》直播告別版: 民主自由可以往前、當然也可以倒退！
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
【最新！】台灣北往東鐵路14日恢復單線雙向通車•行經瑞芳-猴硐區間列車限速40公里慢行　持續監控邊坡確保安全
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
台灣中研院登國際期刊　武漢肺炎疫情主病毒株找到了！　
振興三倍券用完了嗎？台北新板希爾頓推港點吃到飽75折
振興三倍券用完了嗎？台北新板希爾頓推港點吃到飽75折
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
【更新】寶佳利用台灣勞動基金倒貨3％遠百股份　唐楚烈、邱明強等4人遭羈押禁見•1人交保
【更新】寶佳利用台灣勞動基金倒貨3％遠百股份　唐楚烈、邱明強等4人遭羈押禁見•1人交保