台灣證券交所：上週外資在集中市場賣超203.89億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/12/7~2020/12/11）外資在集中市場總買進金額為3,484.33億元，總賣出金額為3,688.22億元，賣超為203.89億元，另統計自2020年年初至12月11日止，外資總買進金額為12兆224.45億元，總賣出金額為12兆6,275.33億元，累計賣超為6,050.88億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆4,759.54億元新台幣，占全體上市股票市值的44.91%，較12月4日的19兆1,925.84億元新台幣，增加2,833.70億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：華邦電：買進226,692千股，賣出169,754千股，買超56,938千股。

第二名：開發金：買進99,347千股，賣出47,189千股，買超52,158千股。

第三名：元大金：買進91,780千股，賣出60,788千股，買超30,992千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進387,939千股，賣出556,919千股，賣超168,980千股。

第二名：聯電：買進347,840千股，賣出509,796千股，賣超161,956千股。

第三名：新光金：買進55,819千股，賣出133,814千股，賣超77,995千股。