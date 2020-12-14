110學年度適性入學全面解析 3300位家長爆場關心教育

新北市政府教育局與新北市三大家長團體合作，於昨（ 13）日辦理假日場次的110學年度適性入學家長宣導活動， 本場次宣導活動吸引超過3300位國中家長熱情參與， 透過條理分明的解析與綜合座講針對家長提出問題的清楚回應， 讓家長對國中升學進路有更深入的認識， 也更明白如何陪伴孩子走過這段升學路， 親師合作幫助孩子適性發展。

擔任本場次主講者的新北市中和高中柯雅菱校長指出， 家長們最想了解高中新課綱及111新考招方案， 還有學習歷程檔案簡介。概念清楚後， 家長才能知道如何陪伴國九孩子選擇方向，落實適性輔導。 在升學進路方面， 向家長說明國九畢業生選填高中職或五專的各種升學管道及採計條件 及日程，先以基北區(共同生活圈)讓家長明白共通性規則， 帶領現場聽眾了解升學報名相關注意事項， 進而說明介紹新北市政府在入學管道的創新作為， 並輔以新北市辦學績效，鼓勵孩子們就近入學。

目前孩子就讀新埔國中九年級的陳姓家長則強調， 入學管道多元又分很多學區，各就學區的超額比序項目並不相同， 原本對於龐雜的資訊非常焦慮，聽了講座之後，明 白國中升學的四種入學方式， 每種方式之下均有許多不同的入學管道， 會要求孩子好好利用學校生涯輔導及志願選填試探工作， 以利進入所想就讀的學校， 感覺能在講座裡面得到最新正確的資訊還不錯， 也更知道如何輔導陪伴孩子。

教育局張明文局長表示生涯探索及適性揚才對國中學生很重要， 家長可以幫助孩子多元試探並瞭解自己的性向、興趣和能力， 再參考學校老師的建議、收集相關資訊，並與孩子深入討論， 較能規劃適合孩子的生涯進路，了解孩子適合哪一類學校及科別， 做為升學選校參考。

教育局表示，錯過本次宣導活動的家長也別擔心， 本次宣導資料及簡報電子檔案已公告於新北市中等教育資源網（ht tps://se.ntpc.edu.tw/）歡迎家長下載， 另於110年3至12月之例假日辦理6場新課綱宣導場，針對「 108高中新課綱」、「108高職新課綱」、「學習歷程檔案」、 「110學年度適性入學」、「111學年度大學考招新方案」及「 111學年度技專院校考招新方案」等主題宣導， 邀請新北家長踴躍參加，相關活動訊息及資訊將同步公布於「 新北學BAR」臉書粉絲專頁，歡迎家長按「讚」及加入， 即可獲知最新政策及相關活動的訊息。