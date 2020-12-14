「蹲點．台灣」充實青年軟實力 在實踐中看見真正的台灣

中華電信基金會12日於中華電信總公司舉辦2020第十二屆「 蹲點．台灣」頒獎典禮，肯定今年29組共58位大學生利用暑假前 往全台27處偏鄉社區、山區部落、外海離島蹲點， 不但奉獻所長服務社區，並善用創意及數位科技記錄在地故事， 展現「蹲點．台灣」的「一手服務，一手記錄」精神， 促進青年與社區的共好循環。中華電信基金會董事長郭水義、 中華電信基金會多位董事，還有政治大學廣播電視學系主任許瓊文、 教授王亞維，關鍵評論網共同創辦人楊士範、 逢甲大學教授李建成等貴賓，共同與會頒發數位多媒體創作獎、 網路行銷獎、最佳服務獎、社區紀錄片獎，以及「蹲點．台灣」 大賞獎等五大獎項。

在暑假為期半個月的蹲點旅程中，大學生發揮專長規劃詩作與朗誦、 GPS家鄉尋寶、畫自己的家鄉地圖，以及閱讀、法治、烘培、 編劇與攝影等課程，陪伴社區長輩和孩子們度過豐富的暑假。 另一方面，也為社區做文史田調、協助部落史蹟館策展、設計產業D M、拍攝部落尋根紀錄片，努力保存在地故事， 並為社區帶來新觀念新視野。

今年由政治大學新聞系的朱珮儀、李怡恬， 以及臺灣師範大學地理系的簡語萱、陳于晴獲得第十二屆「蹲點‧ 台灣大賞獎」。朱珮儀、 李怡恬扛下花蓮魯巴斯部落史蹟館開幕式策展、 部落紀錄片拍攝的任務，李怡恬表示「耆老們就好比『無字天書』 行走在陸地上，透過接觸、親近他們，聽他們說故事， 我們得到非常多深奧的文化知識與歷史記憶， 這些可能都比在歷史課本上看到的還要深刻、有意義」， 部落長老則稱讚學生很快就融入部落生活，並且短短20天內就完成 史蹟館開幕任務。而簡語萱、陳于晴在台東卡大地布部落期間， 除全程陪伴文化成長班營隊，更發揮地理系專長設計「GPS部落尋 寶趣」活動，孩童一邊體驗特別的地理課， 一邊從中認識部落舊地名，深具文化教育意義， 簡語萱表示為能完整記錄蹲點過程、 堅持每天剪輯一支蹲點日記短片， 讓自己從完全不會剪片到熟悉上手，而夥伴陳于晴也表示這是「 非常珍貴的自我歷練、自我成長，讓自己的軟實力進一步提升， 也是跨領域的實踐」。 今天專程從台東趕來的族人也肯定兩人的努力付出， 並表示歡迎蹲點同學明年再來訪。

此外，獲得最佳服務獎的梁芳瑜和邱葳，發揮國文系的專長， 帶領社區長輩吟詩作對，讓長輩動手也動腦；而回憶蹲點的生活，「 在平凡的日子裡仍願意用心的去生活去了解， 讓蹲點不只存在於熱烈的鏡頭底下」。 獲得數位行銷獎的的師大東亞系楊雅雯則自稱「人體辨識機」， 為了幫花蓮靜浦部落族人留下最美的影像紀錄，蹲點期間拍了1萬多 張的族人照片，分享給族人下載保存，並表示：「 謝謝這個計畫讓我感受到從未感受過的美好，也讓我多了一個『家』 」。

中華電信基金會郭水義董事長出席頒獎，感謝全台20多個社區的代 表們，不但於暑假期間接待蹲點學生， 今天更遠道從台灣各地前來參加盛會， 並期許中華電信基金會能和各地「數位好厝邊」據點持續合作， 攜手深耕社區。郭董事長在典禮中表示，「蹲點．台灣」 鼓勵年輕世代深入偏鄉，用實際行動展現我們對這塊土地的付出， 並用科技和社區連結，從中看見真正的台灣， 而且一年比一年的記錄更精采。同時， 培養年青人多元包容的觀點及立足台灣、放眼世界的胸襟， 讓他們充分發揮軟實力。

同為「蹲點．台灣」共同主辦單位， 政治大學廣播電視學系許瓊文主任感謝中華電信基金會12年來的支 持，王亞維教授則肯定參與學生用影像紀錄照亮他人、 用數位工具行銷社區部落，「蹲點．台灣」重視服務與記錄的結合， 達到「一手服務、一手記錄」， 期許長久下來對台灣社會能有絕大貢獻。

「蹲點．台灣」 活動由中華電信基金會與國立政治大學廣播電視學系共同推動，自2 009年起，鼓勵大學生利用暑假蹲點偏鄉，實行「一手服務， 一手記錄」。每年都有上百位全台大學生競相報名，十二年來， 已有全台近50校、超過80系、近600位大學生實際參與蹲點， 走遍全台近80個社區據點。