新北市單親家庭約有6萬多戶 單媽多於單爸 但單爸較少開口求助

當一個美滿家庭突然變成單親家庭，會面臨什麼樣的困境？部落客尼奧媽說必須花更多時間陪伴孩子，也必須同時面對親朋好友的不諒解，當孩子在小四時跟她說知道媽媽不是個壞人，她哭出來了。另位插畫家Blue爸藍聖傑說他必須父兼母職，分飾黑白臉，簡直就是個雙面人。

新北市政府社會局委託社團法人新北市湧泉社會服務協會辦理單親家庭培力支持服務方案，在歲末之際邀請培力的家庭在國立空中大學創生園區參加成果展，希望透過展覽及聯誼，給這群單親家庭更多的支持，社會局副局長許秀能到場鼓勵。

成果展中並邀請-i聽聽有聲平台主持人尼奧媽和插畫家Blue爸藍聖傑分享單親的生命故事及座談。尼奧媽說曾一路遭遇外人不理解，甚至被標籤成婚姻失敗的女人，但她即便遭受這麼多挫折，為了兒子尼奧仍選擇更自由的人生。她表示，單親家長必需先穩定與安頓好自己，才有辦法看到孩子的需要。

Blue爸藍聖傑分享，3年前離婚帶著兒子一起生活，頓時間一肩扛起雙親的責任，最大的困境是「時間」的分配，幾乎沒有自己的社交生活，但他透過臉書將與兒子相處的日常互動畫成插畫，呈現單親奶爸帶孩子甘苦談，引起社會的共鳴，也幫忙社會局設計單親爸爸關懷諮詢專線的文宣，提供單親爸爸專屬的求助管道。

社會局長張錦麗表示，新北市單親家庭約有6萬多戶，其中男性戶長有2萬7千多戶(41%)，女性戶長有3萬4千多戶(59%)，比例上雖然女性多於男性，但單爸比較不會向外界求助，因次市府特別委託湧泉社會服務協會設了單親爸爸關懷諮詢專線0800-581-958，希望單爸勇於向外求助。

湧泉社會服務協會理事長蔡慈涵表示，華人文化中將家視為安全的避風港，當家庭出現重大轉變而使爸爸或媽媽缺位後，心彷彿失根四處漂泊，外界往往只看見孩子的需要，卻忽略了這群失根還要拼命保護孩子的單親家長，因此協會受社會局委託，給予單親家長情緒支持並提供經濟、心理、法律、醫療衛生、就業、教養、親職教育、育兒諮詢等相關諮詢服務，希望透過各項資源的挹注，鼓勵更多的單親家長，也期許社會給予正向支持，讓單親家庭不再孤單。