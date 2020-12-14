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重金屬超標近7倍！消基會抽驗20件嬰幼兒米製副食品　4件鎘含量超標

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/14 16:46
消基會針對雙北地區販售的嬰幼兒副食品進行重金屬檢測，結果有4件米製品驗出重金屬鎘含量超標。（圖／消基會提供）

消基會針對雙北地區販售的嬰幼兒副食品進行重金屬檢測，結果有4件米製品驗出重金屬鎘含量超標。（圖／消基會提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）為了解市售嬰幼兒米製副食品是否有重金屬鉛、鎘與砷超標的情形，消基會針對雙北地區的各大實體店面、網路購物所販售的米粉、米精、米麩、米餅等米製品進行重金屬鉛、鎘與總砷檢測，結果有4件驗出重金屬鎘含量超過限量0.04ppm，最多超標近7倍，若長期攝入過量重金屬鎘，會累積於人體器官，對腎臟造成不可逆的傷害。

依據衛福部「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04ppm，而該4件超標產品驗出值為0.05到0.3ppm，最多超標近7倍，包含「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」。

消基會說，鎘可經由食物、飲水或呼吸道進到身體，雖會從尿液和糞便慢慢排出身體，但若長期攝入過量重金屬鎘，會累積於人體器官，對腎臟造成不可逆的傷害。

對此， 食藥署食品組簡任技正周珮如表示，地方衛生局已針對上述產品進行稽查，若屬實將暫停生產作業、停止販賣並封存產品，要求限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

農委會農業資材組組長黃俊欽表示，已經與衛福部聯繫，請衛福部提供業者原料來源，才能進一步追查上游，若有農田汙染疑慮，農糧署會進一步追查。

消基會強調，米飯是台灣人最常吃的主食，亦是嬰幼兒的副食品的常用原料，若種植環境不良，稻米中可能含有鉛、鎘、砷或汞等重金屬，而嬰幼兒和兒童由於身體尚未發育成熟，因此比一般成年人更容易受到這些重金屬的傷害。這些重金屬會對嬰幼兒和兒童造成腎毒性、生殖毒性、神經毒性等，可能使嬰幼兒和兒童有貧血、智能發育遲緩等症狀。

目前「食品中污染物質及毒素衛生標準」對食品中重金屬之限量有「總砷及無機砷」、「鉛」、「鎘」、「汞及甲基汞」、「錫」、「銅」、「銻」等7大項，但在「總砷及無機砷」項目，僅對於米之外的其他穀類訂有總砷上限值1 ppm，對於米類或是供為製造嬰幼兒食品之原料米，卻無訂定總砷的上限值，消基會呼籲政府應研議對於米與製造嬰幼兒食品之原料米訂定總砷的上限值，以提高食安標準，維護國人的健康。
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米精
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米餅
米製品
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重金屬鎘

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