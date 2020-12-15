〈財經主筆室〉該等政府打炒房後再買房嗎？南韓打房失利值得警惕

營建業過去有「產業火車頭」之稱，不過近期房市急速 升溫，學者認為，房市過熱對總體經濟並無助益。圖為 高雄市景。 中央社記者蔡芃敏攝 109... 營建業過去有「產業火車頭」之稱，不過近期房市急速 升溫，學者認為，房市過熱對總體經濟並無助益。圖為 高雄市景。 中央社記者蔡芃敏攝 109年11月1日 (來源 中央社)

政府上週連續2次祭出諸多打炒房措施，商總理事長賴正鎰就形容是「原子彈」來了，認為對房地產將造成重大影響？那民眾不禁要問，台灣房價會因打房而下跌嗎？何時才是買房最佳時機呢？鄰近南韓這幾年政府同樣積極打房，手段上有什麼值得台灣政府效仿或警惕？成效孍可？或許可作為台灣民眾買房時的參考。

台灣目前究竟是否需要打房？爭議頗多。從各派專家學者、中央到地方政府官員都有自己的看法及說法，上周央行先公布購屋貸款四項新措施，僅隔3天行政院再發布修正實價登錄3法與所得稅基本稅額條例，一周內連發2道打房利箭，政府表示非「打房」而是「打炒房」，那政府為何要在疫情當前之際打炒房呢？

據央行最新統計，至11月底台灣外匯存底金額已達到5,133.97億美元，規模為全球第5大，最令央行擔心的是金額較前一個月暴增121.56億美元，創下有史以來單月最大增量，主要就是台灣的防疫成果及台積電利多頻傳，兩大原因讓全球熱錢看見台灣，國際資金湧進台灣的風潮越演越烈，讓台灣面臨通貨膨脹危機風險大增，打炒房就是降低通膨發生主要手段之一。

南韓跟台灣情況相當類似，因為熱錢大量湧入，造成股市大漲及房地產價格飆升，韓國KOSPI指數最近連續多日創下歷史新高！南韓「護國神山」三星電子，股價也屢創歷史新高。南韓央行統計，南韓11月底的外匯存底4,363.8億美元，金額也較前一個月增加98.7億美元，較去年同期大增289.2%，南韓也成熱錢熱衷投資重要標的。

南韓房地產價格飆升，民怨高漲多時，今年初在新冠肺炎爆發之前，全球央行印鈔機都還未啟動，總統文在寅就公開宣示將用各種工具來阻止房價繼續上揚，但似乎不敵熱錢大量湧入及銀行利率急降影響，今年前7月累計交易量高達76.2萬套，較去年同期幾乎翻倍，創下有數據統計以來的最高水平，南韓副總理兼財政部長洪南基7月還召開記者會，因為沒能夠有效解決房地產飆漲問題，低頭鞠躬向全國人民道歉。

不久，南韓隨即宣布最新的打房政策，包括房地產持有稅最高稅率從3.2%大幅調高至6%；多戶房產所有者及以出租為本業的企業，增購新屋要繳交12%的印花稅；在1年之內買賣房子，獲利部份將課徵高達70%的房產利得稅，持有不到2年就售出，稅率也高達60%；但對年輕購屋者給予稅賦優惠大幅提高，購買1.5億韓元(台幣375萬)以內房子首購族契稅全免，1.5億至3億韓元則減半課徵，對首次購屋者的房貸成數也同時提升。

南韓政府看似極為嚴厲的打房措施，但另一邊又安撫大眾，強調縮小打擊面對一般民眾沒有影響。還記得上周台灣行政院宣布，這次是打炒房而非打房，是打擊投機炒房客，對首購族完全沒有影響，對比台韓兩國採取的打房措施及說法，看起來真的很像！

南韓最近3年來累計祭出了24次打房政策，為何對壓抑房價都沒效呢？最主要就是在高壓打房政策下，首都首爾公寓樓價格卻仍大幅上漲了52%，這個結果讓民眾擔心房價會繼續攀升，著急出手購房，反而掀起了一波「恐慌性購房潮」，意即，政府祭出的打房措施若未能有效抑制房價，反而會刺激民眾積極購屋意願。

南韓房產價格飆升讓民怨高漲，已到了文在寅政府認為危及政權存廢的關鍵之一，或許這也是針對台灣房地產近期的亂象，蔡政府急於出手打炒房的主因，只是房地產對於國家經濟頗為重要，太嚴格管制怕使得產業鏈崩潰，太鬆又會造成投機風氣四起，如何妥善掌握控管力道，對蔡政府來說一項極大考驗，可能影響著2022及2024年的選舉結果。