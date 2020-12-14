耶誕月暨跨年活動「嗨」玩礁溪寒沐酒店

為迎接令人期待的歲末時光，礁溪寒沐酒店特別推出一系列耶誕月公益活動、手作甜點伴手禮以及親子DIY課程，並且為入住寵沐苑毛小孩準備耶誕暖心好禮，亦特於酒店大廳增設大型裝置藝術，延續「以大地為家」的核心概念，運用竹子及木材打造耶誕樹，並搭築耶誕小屋，充滿巧思的布置打造溫馨氛圍供賓客拍照。

此外，至12月31日止，礁溪寒沐酒店與「台灣導盲犬協會」合作，邀請賓客及員工一同響應愛心慈善捐款活動。於酒店1樓MU BAR伴手禮花車推出一系列耶誕手工甜點，提供更多伴手禮選擇。為讓更多賓客體驗生活中的儀式感，樂未央推出耶誕手作DIY課程，讓親子在靜謐的礁溪山城中共同度過歡樂時光。

全新營運的寵物旅館「寵沐苑」亦為毛小孩提供驚喜好禮，讓狗貴賓一同暖度耶誕。最後，迎接2021年礁溪寒沐酒店特別於12月31日當晚首度移師戶外封路，為房客舉辦「沐燦金喜」跨年晚會，邀請宜蘭當地富有傳統文化的表演團體，陪伴賓客度過豐富活潑的夜晚。詳情請洽T+886 3 905 8000或至www.muhotels.com。

耶誕捐款活動 把愛傳出去

寒舍集團熱情從事公益活動，回饋社會不遺餘力。承襲多年來的耶誕傳統，礁溪寒沐酒店與三家姐妹飯店－台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍艾麗酒店，與「台灣導盲犬協會」攜手，自即日起至12月31日於飯店大廳、餐廳入口設立慈善捐款箱，鼓勵員工及賓客一同響應，一同以慈善捐款傳遞對毛小孩的愛與希望。「台灣導盲犬協會」將於12月24日當天下午兩點至四點至酒店一樓大廳慈善宣導，與導盲犬互動拍照的同時，為第一線導盲犬訓練師及寄養家庭一同加油打氣。

儀式感之必要 耶誕手工甜點與DIY活動暖度耶誕

手作的溫度是日常生活不可或缺的儀式感，為提供更多節慶伴手禮的選擇，MU BAR伴手禮花車推出全手工製作的耶誕限定商品，如「聖誕節限定迷你甜甜圈」一盒300元、「聖誕樹幹蛋糕」480元、「聖誕杯子蛋糕禮盒」4入320元、「肉桂捲」180元、「薑餅人餅乾」3入100元等，讓甜點師傅手工製作的烘焙甜香獻給賓客滿滿的祝福。

此外，即日起至12月31日，每日早上11點於「樂未央」推出「DIY聖誕掛飾」活動，邀請賓客親手製作可愛精巧的自製掛飾，在歲末時刻放慢步調，體驗手作樂趣。12月19日當天限時推出「DIY手作耶誕薑餅屋」活動，每份500元，凡入住房客皆可享９折優惠，在親子互動過程中增添難忘回憶。

寵愛毛小孩 寵沐苑貼心耶誕好禮

與毛小孩一同歡慶耶誕，礁溪寒沐寵沐苑即日起至12月31日入住的狗狗貴賓，可獲得旋轉幸運轉盤乙次，精彩好禮為狗狗貼心準備包含：寵沐苑一泊二食住宿券乙張、英國品牌卡納根無榖飼料2公斤、紐西蘭天然牧場的澳新美「翱遊」頂級肉糧20公克及專業的寵物美容課程等，讓大人與毛孩來渡假盡情享受佳節溫馨歡樂氛圍，12月25日當天入住之狗狗貴賓加碼贈送洗澡服務，讓毛小孩度過舒適溫暖的耶誕佳節。

沐燦金喜跨年晚會 在地文化創作者輪番獻藝

為迎接2021年展望全新一年的開始，礁溪寒沐酒店特別於12月31日當晚首度移師戶外封路，為房客舉辦「沐燦金喜」跨年晚會，並延續「以大地為家」的精神融合在地文化，邀請宜蘭當地富有傳統文化的表演團體，以與眾不同的節目型態傳承傳統文化的同時，更為賓客帶來難忘的回憶。現場亦特別設立美食攤位，讓熱騰騰美食陪伴賓客度過豐富活潑的夜晚。

為連結在地文化，晚會特別邀請當地劇團「悟遠劇坊」獻上歌仔戲曲《唐伯虎點秋香》的精彩片段，以節奏輕快且內容精彩的折子戲吸引年輕觀眾的目光。宜蘭當地樂團「遇禔傳唱樂集」則致力於推廣宜蘭歌仔戲最古老曲調「老歌仔」，將演奏台灣歌謠帶領觀眾回味復古風情。同樣由宜蘭人組成的樂團「同根生A root」，將以簧笙、柳琴等傳統民族樂器，演奏自由即興的爵士樂，讓民族樂器與西洋曲風的混搭交織渲染出美好旋律。

倒數狂歡後返回客房中浸泡美人湯洗去疲憊，每間客房皆擁有獨立浴池，在無色無味的溫泉水中伸展放鬆，質樸素雅的浴池讓身心靈回歸恬靜，迎接2021年的嶄新旅程！