台灣、美國參與債券計畫　提升印太地區婦女經濟賦權

國合會秘書長項恬毅（左起）、政委鄧振中、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑 國合會秘書長項恬毅（左起）、政委鄧振中、外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與美國在今（14）日宣布已共同參與第三期「婦女生計債券」計畫，盼透過微型貸款等方式，協助東南亞地區婦女經濟賦權，而行政院政務委員鄧振中也透露，有關台美在新南向國家的合作，目前有許多計畫皆在醞釀中。

外交部今日在行政院召開記者會，並由台、美政府相關部門出席報告兩國共同參與新加坡社會效益投資公司（Impact Investment Exchange）所規劃的婦女生計債券（Women’s Livelihood Bond）。

政委兼行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣與美國國際開發金融公司（U.S. Development Finance Corporation）透過東南亞銀行提供微型貸款給當地婦女，讓她們發展自己的事業或幫助家計，小至購買摩托車以便工作使用，大至創業等，尤其針對那些無法透過正常融資管道借到錢的婦女，避免她們去借高利貸，最終導致財務困難的惡性循環。

此次計畫由外交部跟國際合作發展基金會在11月底完成評估後確認參加，而根據經貿辦，此項婦女生計債券為台灣與美國國際開發金融公司在東南亞合作的首例，具有指標性意義；鄧振中也強調，「我國的新南向政策一向以人為本」，期盼透過此類金融工具促進東南亞國家的建設。

外交部長吳釗燮指出，亞洲許多國家婦女因為資源、社會地位或文化因素，在經濟上原就面臨較多困難，而此次新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對經濟的衝擊，讓那些婦女們在維持家庭生計上面臨更大的挑戰。

吳釗燮表示，此次結合台美雙方公私部門的資源，共同協助弱勢婦女取得生產所需的資源，這與去（2019）年台美在拉丁美洲友邦巴拉圭推出婦女經濟賦權的計畫類似，此次台美再度就此議題合作，顯現我國「善盡台灣作為國際社會一員的責任，也是很務實地在推動台灣和國際重要組織的連結」。

國合會秘書長項恬毅說明，此次國合會投入美金300萬（約新台幣8,527萬）元作為貸款資金，整個第三期計畫的資金已經募得，約是美金2,770萬元，預計可以造福17.5萬至18.5萬名東南亞地區的婦女，而這個計畫目前進行到第三期約有美金1.5億元的資金，預計可馳援300萬名婦女。

項恬毅坦言，這個計畫期盼邀請台、美私人企業參與，不過到目前為止沒有台灣企業加入，國合會的目標便是邀請台灣企業加入未來計畫。

根據項恬毅，規劃婦女生計債券的社會效益投資公司在新加坡掛牌，募得資金後便與東南亞微型貸款公司或社會企業合作，將資金轉貸給當地婦女。

美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）表示，此次計畫奠基於台美之間多個成功的合作計畫之上，包括全球合作暨訓練架構（GCTF）、「女力經濟賦權高峰會」，以及雙方在APEC（亞太經濟合作）的共同合作。

酈英傑提及，「我們需要理念相近的夥伴共同合作、整合資源、釋放民間企業的投資潛力，以此做為永續的解決方案，因應在全球——尤其是印太區域和東南亞地區的——許多經濟挑戰和需求。」

美國國際開發總署（USAID）助理署長Javier Piedra 透過預錄影片表示，「此次計劃代表我們（台灣與美國）合作奉獻精神，以及我們對改善婦女、家庭和社區生計的承諾。」

美國國際開發金融公司執行董事Charity Wallace 則表示，「我們期待在接下來數週或數月中，與台灣發展更緊密、更創新、更大規模的合作，一起支持印太地區自由、開放的共同願景。」