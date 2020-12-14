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【新冠肺炎無症狀+4】分別自菲律賓和印尼入境

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/14 14:26
圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。

圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增4例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，分別自菲律賓(案738、739)及印尼(案740、741)入境。

指揮中心表示，案738為菲律賓籍20多歲女性，今(2020)年11月26日來台工作(非移工)，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月11日檢疫期滿後，12月12日至醫院採檢，於今日確診(Ct值33)。已掌握個案接觸者共18人，其中10人列居家隔離，8人列自主健康管理。

案739為菲律賓籍20多歲男性移工，今年11月20日來台工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月3日檢疫期滿前採檢結果為陰性，12月12日自主健康管理期滿後，由仲介安排就醫採檢，於今日確診(Ct值31)。因個案無症狀，且集中檢疫及自主健康管理地點均為一人一室，未與他人接觸，尚無須匡列接觸者。

案740為印尼籍20多歲男性漁工，今年11月26日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月11日檢疫期滿後，由仲介安排專車就醫採檢，於今日確診(Ct值31)。已掌握個案同車接觸者共9人，因未落實佩戴口罩，列居家隔離。

案741為印尼籍40多歲女性移工，今年11月19日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月28日及12月2日分別接受「1127印尼專案」及檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。個案12月4日檢疫期滿後，由仲介安排至醫院體檢並暫宿移工宿舍，12月7日再由仲介安排至住所自主健康管理；12月11日因雇主要求至醫院採檢，於今日確診(Ct值32)。已掌握個案接觸者共3人，其中1人在12月4日至6日間於移工宿舍同住，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計740例確診，分別為648例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、606人解除隔離、127人住院隔離中。
武漢肺炎
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