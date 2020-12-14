台灣OMAR威士忌「廖繼春紀念款」全球限量　史博館：欣賞「割麥」品麥香提升品味

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）酒品與藝術結合提升生活的品味，台灣菸酒股份有限公司與國立台灣歷史博物館合作，結合台灣藝術家廖繼春創作推出四款新品，酒標設計使用藝術家代表時期經典創作，全球限量239套極具收藏價值。

OMAR 原桶強度單一麥芽威士忌PX雪莉桶（Oloroso）「廖繼春紀念款」系列14日舉行新品發表會，透過墨海樓創辦人葉國心協助，今年特別選取台灣油畫大師廖繼春創作，酒標設計由台灣歷史博物館授權廖老師創作，包含「割麥」、「風景」、「三葉莊」、及「靜物」共四件，橫跨藝術家早中晚期創作，色彩鮮豔大膽描繪場景包含台灣新公園及歐陸風情，不僅在地也十分國際化。

廖繼春出生於台中豐原，已於1976年過世，為台灣美術史重要藝術家，就讀東京藝術大學，繪畫融合傳統與現代，早期畫風受印象派影響仍帶有寫實主義，豐富的色彩及嚴謹的構圖打造和諧畫面，風格遊走於後印象派及野獸派，晚期則走向半抽象，無論何種主題，都呈現明亮輕快色調，以及奔放的情感。

國立歷史博物館館長廖新田受訪表示，此次合作的畫作為甫完成修復的館藏，色澤都很精美，「三葉莊」描繪台北的新公園，「風景」則極有可能是威尼斯或國外場景，此次的四件創作都反映藝術家在生涯巔峰時期不同的創作風格，其中，1967年的「割脈」讓人聯想到剛割完的麥，就被拿去做單一麥芽威士忌，真是十分有趣！

廖新田分享，自己平常比較喝紅酒，威士忌只有在特別的時刻才喝，像是結婚紀念日、家庭聚會等，「藝術跟酒一樣都是越陳越香，也都是對生活品味的追求」。

廖新田說明，史博館現雖處於休館時，但仍透過跨界合作持續活躍，秉持「休館不休館」，轉型的過程中把自己從蜘蛛變成蜜蜂，蜘蛛是死守原地，但現成為文化藝術的傳播者，跟台灣最大的酒商合作，結合單一麥芽跟史博館的韻味提升品味。

廖新田說，史博館下一階段將與南部大型旅館合作，推出主力藝術家-常玉，新旅館將以常玉為題開幕，周邊商品設計包含棉被枕頭都與其有關，除了常玉最知名的裸女系列外，也可見金魚跟馬等可愛的主題。

OMAR 原桶強度單一麥芽威士忌PX雪莉桶曾獲美國舊金山世界烈酒競賽(SFWSC)金牌等國際肯定，此次推出的「廖繼春紀念款」從南投酒廠PX雪莉桶熟成4年的威士忌原酒中，挑選四桶風味已達顛峰酒齡達10年以上的原酒，一套4瓶全球限量239套，每瓶建議售價為新台幣12,800元。



「廖繼春紀念款」(圖/台灣英文新聞＿劉怡均)



「廖繼春紀念款」-「三葉莊」(圖/台灣英文新聞＿劉怡均)