鐵人三項運動游泳最致命 研究：中老年男性的猝死風險高 鐵人三項運動游泳最致命 研究：中老年男性的猝死風險高

【健康醫療網／記者林渝樺外電報導】鐵人三項比賽中，中老年男性的猝死風險高！鐵人三項比賽對運動愛好者是一場挑戰自我的極限運動，所有參賽者必須獨立完成游泳、騎自行車和跑步極限項目，但這項充滿挑戰性運動真的適合你嗎？依據《美國醫師協會》（American College of Physicians ,ACP）一項長期31年研究發現，中老年男性和首次參與者最容易發生猝死的危險，而比賽中的心臟猝死並非罕見事件，發病率約為每10萬人有1.7人死亡。

中年男性要注意 游泳階段最致命

這項長達31年研究報告，研究人員調查了大約900萬鐵人三項選手，調查了死亡和心臟猝死的關聯。他們發現，1985年至2016年共有135例死亡案例，其中107例是突然死亡，13例的心臟猝死與遺傳疾病有關連，15例則是在自行車賽段發生了意外傷亡。調查結果顯示，大多數死亡和心臟猝死多發生在中年男子，而且猝死過程幾乎都發生在游泳階段，後來驗屍發現死者都有潛在心血管風險疾病，最常見的是冠狀動脈粥樣硬化性心臟病或心肌病變。

鐵人比賽愛好者 賽前先評估體質

運動心臟病專家Dermot Phelan醫師提醒運動愛好者，鐵人三項比賽前，一定先評估自己的身體狀況，而適當的訓練很重要。他強調，如果有胸痛、呼吸急促、心絞痛或頭暈，應該積極找尋運動領域的心臟科醫師。呼籲民眾報名參加任何挑戰性活動之前，都要注意任何會引起心血管疾病的危險因素。

原文連結：

Death and Cardiac Arrest in U.S. Triathlon Participants, 1985 to 2016

Sudden Death During a Triathlon: Are You at Risk?

【延伸閱讀】

天寒擺脫手腳冰冷 療癒系飲品讓你健康喝、暖過冬

女性乾眼症是男性2倍！ 盡早診斷病因很重要



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48423/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/news/article/48423/更多健康資訊