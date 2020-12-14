急凍12度 ！這天短暫回暖後又將變冷　今明污染物南下 南台灣空品「紅色警示」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（14）日東北季風增強，北台濕冷，其他地區早晚亦偏冷，氣象專家彭啟明提醒，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，同時還伴隨髒空氣一起南下，提醒敏感族群要提高警覺。

中央氣象局表示，今天北台灣及宜花地區整天偏涼，白天高溫約17至22度，中南部仍是晴到多雲，高溫約25至27度，下半天氣溫繼續下降，中部以北的低溫約14至16度，請注意保暖。

降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島容易降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，有局部大雨發生的機率；而由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北部及東北部山區容易有坍方及落石，民眾若前往上述區域務必注意安全。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」提到，根據最新模式模擬顯示，今日至週三(16日)，「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台仍濕冷，中南部日夜溫差大，今晚至週三晨，平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫。週四(17日)冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，中南部日夜溫差大，而大台北東側及東半部有局部短暫雨；週五(18日)白天為短暫空檔，天氣回暖。

但到了週五半夜起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，週六、日(19、20日)氣溫逐日下降、北台濕冷；下週一、二(21、22日)北台轉乾；氣溫降至最低，各地早晚很冷。

另外，由於東北季風增強或大陸冷氣團南下，挾帶另外一波境外污染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，彭啟明指出，今天下午過後東北風持續增強，台南以北的空氣品質會逐漸改善，不過背風側的台南、高雄、屏東空氣品質還是會不太好，可能要到週二三(15、16日)才會逐步緩和，提醒敏感族群要提高警覺。

根據今早環保署空氣品質預報資訊：花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。