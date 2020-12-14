台中捷運19日通車跳票 盧秀燕：故障原因仍存安全疑慮

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）上個月台中捷運綠線列車連結器軸心斷裂而暫停試營運，上週五在聽取北捷局檢測結果報告後，台中市長盧秀燕今（14）日宣布，原定19日的通車日期將延期，並率相關局處首長向各界鞠躬致歉。

台中捷運試營運、通車恐再延？列車發現第2支軸心斷裂 市府要求北捷擴大檢測

台中捷運綠線於11月16日啟動試營運，結果第17列車於11月21日發生連結器軸心斷裂，台中捷運公司立即宣布22日起暫停試營運，並立即要求施工單位台北市政府捷運局、車輛原廠川崎重工擴大檢測，於12月11日向台中市政府報告檢測結果及改善方案。

台中市政府在聽取北捷及川崎重工報告後，經仔細研讀，了解各項數據及影響層面，並召開內部專業會議後，台中市長盧秀燕於記者會上表示，「唯有安全，才能通車」，北捷局和川崎重工提出的故障原因仍存安全疑慮，預估修復期程過於樂觀，「我寧可挨罵，但市民安全至上」，原定19日的通車日期將延期。

交通局長葉昭甫說明，中市府要求從設計、製造、安裝、材料四大面向擴大檢測，北捷局此次雖有提出初步斷裂原因為材料與安裝問題，但仍無法全面釐清。依據委託廠商SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)的檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度，均不符合設計標準，葉局長質疑恐並非個案問題，要求再次擴大檢測。

中捷公司董事長林志盈強調，北捷局與川崎重工雖提出優化軸心設計，但面對市府詢問能否保證可有效解決問題，態度卻有所保留，讓人無法接受。

此外，北捷局與川崎重工原指應可於明年二月更新完畢，林志盈認為「時程過於樂觀」，安全審查及試車規劃皆應納入作業時程，要求北捷局與川崎重工務實提出解決方案並重新規劃評估後，向中市府與委員會再提時程。

而針對外界關心求償問題，台中市政府說明，將視確切通車日期，才有辦法計算損失範圍，進而要求北市府負責，現階段最重要的是確實修復捷運，讓市民安心乘車。