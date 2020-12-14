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美國政府單位遭駭客攻擊 事態嚴重白宮召開國安會議

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/14 09:44
美國財政部（圖／美聯社）

美國財政部（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）與多個美國政府單位做生意的資安公司「火眼」（FireEye）上週才傳出遭網攻的消息，如今美國財政部與商務部國家電信暨資訊署（National Telecommunications and Information Administration，NTIA）也驚爆系統被駭，兩者疑為同一個犯罪集團所為，元凶直指俄國。

根據《路透》消息來源，NTIA的微軟辦公軟體Office 365遭破解，員工電子郵件也被監控了長達數月。由於多個政府單位遭到攻破，美國情報單位對本次攻擊極度關切，國家安全會議（National Security Council）12日在白宮就此事召開會議，顯見事態嚴重。

駭客透過德州資訊公司SolarWinds今年釋出的軟體更新，稍加修改後成功入侵系統，幕後疑有政府支援。SolarWinds的客戶來頭不小，包括多家《財星》（Fortune）五百大企業、美國十大通信業者、軍方單位、國務院、國安局與白宮。知情人士透露，這與上週網路公司「火眼」遭攻破一事屬同一波攻擊行動，火眼的客戶也涵蓋了各大美國政府機構與企業。

不願具名的知情人士透露，駭客手法高明，能突破微軟的驗證機制，必為政府所主導。拜登（Joe Biden）政府將於1月上任，本次攻擊時機點甚為巧合，有關單位正調查是否有機敏資訊遭到竊取。不過，這類大規模網攻的調查行動往往需時數月才能完成。

延伸閱讀：
挑釁意味濃厚！美國資安公司「火眼」遭國家級駭客攻破
網攻
網路攻擊
駭客
駭客攻擊
美國
政府單位
財政部
商務部
拜登
俄國
國家級

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更新時間 : 2020-12-14 14:24 GMT+08:00

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