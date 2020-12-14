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國際綠色智慧交通論壇 推動5G智慧科技產業創新

11位產官學專家連袂分享 15日直播解鎖5G應用

By  台灣英文新聞
2020/12/14 08:51
圖片來源：台灣永續能源研究基金會提供

圖片來源：台灣永續能源研究基金會提供

「2020 第七屆國際綠色智慧交論壇」由交通部與經濟部指導，電訊暨智慧運輸科技發展基金會和台灣永續能源研究基金會共同主辦。5G應用是國家未來發展趨勢，亦為邁向永續城市的關鍵核心。本次論壇主題為「推動5G智慧科技產業應用新經濟」，集結11位產官學專家學者於網路共同分享5G於交通科技應用、國際市場商機和趨勢以及垂直產業領域整合等熱門議題，並將於12月15日(二)舉辦網路座談直播與關心智慧交通發展的網友互動，歡迎踴躍報名參加。官方網站：https://taise.org.tw/

主辦單位台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新大使表示因應疫情關係，論壇首次改為線上方式辦理，除了希望持續提供大眾針對綠色智慧交通的發展資訊，也期待透過網路讓更多民眾有機會對5G議題有所瞭解。今年受疫情的影響，全世界都意識到加速5G應用發展的重要性，不論是在遠距醫療、物聯網、大數據、人工智慧和智慧城市等得推動，5G網路技術都扮演著重要的角色，有助於國家及產業各項工作更加人性化、便捷化的管理使用。

遠東集團 徐旭東董事長表示，Covid-19的衝擊雖帶給人民許多的不便，但是同時也讓很多企業和組織開始思考轉型的必要性，也讓大眾瞭解智慧科技的重要與未來的商機。國際間的5G技術發展愈來愈快，未來5年台灣政府也撥出相當的預算注入其成長動能。遠傳電信在2020下半年度已經大範圍的應用5G技術。藉由遠傳在大數據、人工智慧、互聯網等5G技術上專業，可提供完整網路解決方案給企業用戶；遠創智慧已逐步開發5G的相關智慧交通應用，透過5G傳輸可解決遠端維運的困難，有效提升管理效率。

更新時間 : 2020-12-14 14:24 GMT+08:00

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