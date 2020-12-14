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印度廠暴動 台灣緯創：外界不明人士闖入、破壞

By  中央社
2020/12/14 09:00
在蘋果部份製造產能移出中國政策下，台灣鴻海、緯創 及和碩都加快布局印度，緯創在班加羅爾的第一期廠（ 見圖）已投產，僱用7000人，第二期新...

在蘋果部份製造產能移出中國政策下，台灣鴻海、緯創 及和碩都加快布局印度，緯創在班加羅爾的第一期廠（ 見圖）已投產，僱用7000人，第二期新... (來源 中央社)

針對印度廠12日上午發生暴動，緯創今晚發表正式聲明指出，對此意外深感震驚，肇因於外界不明人士闖入、破壞，公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。

緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）柯拉爾縣（Kalor）那薩普爾（Narsapur）工業園區的新廠房，12日上午傳出遭近2000名工人圍廠抗議，指控薪資不斷遭調降，示威行動其後演變為暴力行為，從印度推特多個帳戶上傳的影片顯示，暴動者大肆砸毀廠房一樓辦公室設備與玻璃、車輛，甚至二樓的生產線也遭部分破壞。

消息人士告訴印度時報（The Times of India），員工暴動是對拿到的薪水金額感到憤怒，因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。

不過，緯創今天晚間發表正式聲明指出，對發生於印度廠的事件深感震驚，此意外肇因於外界不明人士闖入，並對廠區造成意圖不明的破壞。

緯創強調，公司一向遵守法律，全力支持並配合相關當局及警方進行調查。

緯創並指出，員工及團隊的安全和福祉始終是緯創最重視的，緯創承諾遵循並落實所有當地勞動暨相關法規，儘速完成復原及復工運作，以保障員工最大工作權益。

此外，緯創表示，已主動與當地相關單位、組織溝通協調，全力保護員工，以員工權益為先並提供所需的任何協助。

更新時間 : 2020-12-14 14:24 GMT+08:00

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