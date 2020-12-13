台灣藝術家攝影寫實公園過氣明星　睽違8年林彥瑋台北誠品畫廊展出

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 這不是照片！台灣藝術家林彥瑋展出「就是喜歡你這樣」及「玩物參照」系列，攝影寫實手法聚焦公園裡斑駁的動物雕塑，8年後再度於台北誠品畫廊登場。

藝術家林彥瑋生於屏東，已深耕10年的「就是喜歡你這樣」系列，透過照相寫實描繪早期設置於台灣公共場合的動物雕像，創作手法結合所愛：攝影及繪畫，油彩繪畫更能呈現雕塑經風吹日曬「掉漆」的斑駁感，創作極端放大面部，讓觀眾難以忽視。



2020新作(圖/誠品畫廊)



展覽現場(圖/誠品畫廊)

林彥瑋表示，舉凡公共場合裡的動物雕塑或塑膠玩具模型，那些「似人非人，似真似假」的物件很吸引人，「因為他們的眼神很真，有時候像人，玩具模型把活的東西變假的，但卻也成為永恆」。

在虛實之間，林彥瑋找到創作的天地，透過擬人物件探討玩具真實的情感，或人類虛假的表象，描繪的物件因長期在外曝曬，許多都已斑駁，但唯一不變的是臉上的笑容，林彥瑋甚至放大局部，那些動物雕像臉上掛著的弔詭表情，卻透露著淡淡的哀傷。

「介於真假之間，尷尬的感覺，被這微妙的感覺吸引」，林彥瑋透露，「玩物參照」系列參考的塑料玩具上遺留人為痕跡，還有雖為動物模型但卻有人的表情跟眼神都很有趣，透過拍照找尋最能展示其真實樣貌的角度，再轉換到繪畫，這過程讓尷尬更隱晦一點。

「就是喜歡你這樣」系列的起源來自藝術家在公園碰巧遇到這些雕塑，發現跟小時候看得感覺落差很多，因此捕捉畫面再將照片中公園裡大的雕塑畫成很小，或是小玩具畫小，「總之不讓他們原比例，讓對比更出來挑戰視覺」。

林彥瑋說，之前有位南非的朋友看了作品後覺得很悲傷，因為他生活的地方有很多真實的動物，看到該系列時覺得那些動物都被困住了，很多人看他作品都有不同感覺。

猶如娛樂圈裡的過氣明星，林彥瑋系列創作中的主角，光環不再但卻依然強顏歡笑，並勇敢的和觀眾對視似乎只為了博取同情，被困在鮮豔外表下的它們卻動彈不得，也間接傳達出許多現代人的迷惘，到底是人類靈魂困在玩具裡，還是其他物種操控我們軀殼？而藝術家在攝影與繪畫，真實與表現之間找到平衡。