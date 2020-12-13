中國Sinopharm疫苗致神經病變？ 秘魯臨床試驗急喊卡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）秘魯正就中國醫藥集團（國藥集團，Sinopharm）生產的新冠肺炎（COVID-19）疫苗進行臨床試驗，然而在傳出受試者出現神經病徵後，官方已決定中止相關實驗。

《法新社》報導，秘魯官方表示，一名自願受試者施打Sinopharm疫苗後，出現了手臂移動困難的神經症狀，疑似為格林─巴利症候群（Guillain-Barre Syndrome，GBS）。

GBS是一種急性多發性神經炎，嚴重者恐致癱瘓。秘魯去年6月曾因出現了多起個案而對五區發布緊急衛生狀態。1970年代美國的一次豬流感疫苗接種行動，因450人陸續出現GBS症狀而被迫喊停。今年10月，則是有台籍民眾疑似因施打流感疫苗而出現四肢發麻、無法呼吸等問題，元凶也疑為GBS。

秘魯原定本週完成Sinopharm疫苗試驗，共12,000人參與。若試驗順利，該國計劃購入2,000萬劑疫苗，為全國三分之二人口進行接種。目前全球已有來自阿根廷、俄國與沙烏地阿拉伯等地區之6萬人參與此試驗。

就武漢肺炎人均死亡率而言，秘魯是全球數一數二高。截至13日，共980,943人染疫，36,544人亡故。COVID-19重創該國經濟，第二季GDP年減逾30%。

根據《美聯社》，國藥集團仍在十個國家進行大規模臨床試驗，而若干國家已批准Sinopharm疫苗緊急使用，中東國家巴林於13日加入核准行列，但並未透露7,700名受試者的施打狀況。阿拉伯聯合大公國上周則宣稱此疫苗效力高達86%，不過同樣未提供細節。