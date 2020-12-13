台灣兩廳院首度5G示範展演　2年計畫預算8千萬打破時空限制

(台灣英文新聞/藝文組綜合報導)兩廳院開演5G示範展演，提供觀眾在館外透過各視角觀看演出，5G專網系統不受公共網路雍塞影響，計畫預算為2年8000萬元。

國家兩廳院首度攜手經濟部與工研院，於「2020 IEEE Globecom年會」開演5G示範展演，11日於國家兩廳院登場。兩廳院與工業技術研究院攜手跨領域合作，科技技術與藝術展演結合，打破時間與空間的限制，提供創新互動體驗，開啟5G藝術展演新時代。

根據Ericsson《5G商業潛力報告》指出，5G加速數位轉型，從2020至2026年垂直應用年複合成長高達50%，預計2030年創造超過1.5兆美元商機，其中影音、展演、娛樂佔約10%。

兩廳院與文化部及經濟部合作，獲得行政院前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，內容建置2年共八千萬元，以兩廳院做為5G企業專網的文化示範場域，打造5G文化應用，以藝術文化為核心，將表演藝術融合體驗設計、參與式設計，加入5G數位創作與跨領域推廣實驗，豐富表演藝術未來的場館面貌。

由莊知耕編劇、導演的《萬花鏡》，應用5G獨有的高傳輸/頻寬技術，打破時間與空間的限制，觀眾可於第二現場透過多視角平板及VR串流，觀看實驗劇場的實況演出，本次示範場域驗證技術如下：一、VR 360攝影活動即時看、二、多視角轉播，自由切換觀賞、三、5G專網系統，呈現高傳輸效能體驗。

5G專網系統可獨立運作，不受公共網路雍塞影響，提供廳內更穩定的網路傳輸品質與安全性，而5G的高傳輸與低延遲特性，讓觀眾在體驗VR360攝影即時串流直播時，可由現場人員根據不同應用進行效能調配與設定，呈現高傳輸效能體驗。