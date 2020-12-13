河樂廣場、大溪歷史光廊道奪台灣光環境獎　司馬庫斯獲評審團特別獎

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)第三屆台灣光環境獎揭曉大獎及特別獎得主！

第三屆台灣光環境獎11日於雲門劇場舉辦頒獎典禮揭曉大獎得主，由「總統府」、「河樂廣場」、「大溪歷史光廊道」與「LIGHTWELL空間藝術裝置」脫穎而出，獲得台灣光環境獎；「司馬庫斯無藍害部落」以無藍害類燭光OLED燈降低生態衝擊、實踐環境永續，獲評審團特別獎肯定！

1999年即有建築照明規劃的「總統府」，因歷時久遠幾乎無備品可供應維修，傳統燈具亦不符合當今節能觀念下，去年展開新的照明美化更新計畫。照明設計師陳宇晃表示，總統府照明的最大挑戰，來自古蹟建築的諸多限制，新裝設的燈具必須在原有的位置下，重新賦予新的風貌。儘管如此，總統府的照明設計仍具有高規格的思考，除了總統府建築外，也將景福門、凱道周圍的光環境納入，重新調整彼此之間亮度的比重關係，使博愛特區街廓的亮度更趨協調。而加入智能的調光系統，以天文時鐘操作，使總統府的燈光隨自然天色而變換場景，有更多層次的表情，對照白天的民主精神形象，夜間則如燈塔般給予安定的力量，周延而細膩的設計，使總統府脫穎而出獲獎。

老舊空間新生的「河樂廣場」，照明設計師洪立涵則是挑戰以最精簡的燈具形式，呈現豐富多變的空間樣貌；從廣場的上層到下層，分別以扶手燈光、投射燈、香菇狀矮燈及太陽能燈，巧妙自然地畫出廣場的基地範圍，以及人造潟湖有機曲線的多變空間。評審團認為，河樂廣場在跨國合作中，結合各方觀點，成功地打造出都市中難能可貴的親水廣場，著重點、線、面、塊佈局的照明設計規劃，更帶給具歷史感的空間重生的新樣貌。

而「大溪歷史光廊道」為一條歷史文化廊道，由壹號館、公會堂、蔣公行館、武德殿等歷史建築群所組成。月河燈光設計團隊透過燈光凸顯建築山牆、屋脊等細節之美，以室內泛光手法，營造出屋內人與文化的溫度，運用親切、生活感的光環境，展現在地的人文底蘊；並透過減光及低尺度等設計，呼應動植物的作息，不影響自然星空。透過光將歷史建築與自然環境，融合為人與自然共存的空間。評審團指出，「大溪歷史光廊道」對建物及廊道街廓的照明改造，對周邊環境具正面影響，是一個人文與自然共享的光環境案例。

「LIGHTWELL空間藝術裝置」位於一棟老宅改建的商業空間中，業主拆除原本為獲得更多空間卻遮蔽了建物特色的裝潢結構，使老宅的天井重見天日，整棟建築物以天井貫穿，藝術家高德亮則依循天井，設計一座動力燈光的藝術裝置，回應建物的空間特色。「LIGHTWELL空間藝術裝置」巧妙地運用動力，透過自然光與燈光折射出斑斕的色彩，在空間中創造出流動而詩意的光影效果；而人置身其中，隨著步伐於不同樓層間穿梭，也與空間、光影產生互動與對話，形成獨特的感官體驗。評審團期待透過「LIGHTWELL空間藝術裝置」的優秀案例，為商業空間的光環境營造帶來更多思考與擴散。

今年獲得評審團特別獎的「司馬庫斯無藍害部落」，部落長老優繞．依將表示，司馬庫斯部落的核心價值在於與大自然環境和平共生；部落曾經歷過沒有電力的時代，黑色部落時代以點燃五葉松脂作為夜間的光源，隨著電力及觀光發展，大型路燈的設置導致蝴蝶、鍬形蟲等昆蟲因趨光而大量死亡，美麗的星空也逐漸消失。多年前部落先是自發性地撿拾天然朽木，製成適合當地環境尺寸及高度的路燈，以減少對生態的衝擊，但燈泡的光源仍會吸引昆蟲。後與清大周卓煇教授合作，周卓煇教授團隊研發的OLED燈，其光源如夕陽餘暉般美麗，使他們想起五葉松脂的記憶，取代傳統LED燈後，遂使部落的生態環境恢復平衡。

評審團認為，司馬庫斯部落居民對生態環境的關懷及重視，與清大周卓煇教授團隊類燭光OLED燈的研發，最終達成生態友善的理想，是極人文與極科學兩端，因共同理想而互相融合所成就的成果，令人驚豔。尊重生態環境的態度，師法大自然的美學，也讓人進一步反思人與土地的關係。



2020年是中強光電文化藝術基金會成立十周年的日子，典禮中雲門舞集也以特別演出表達祝福。(圖/官方提供)