南台灣奇美博物館聖誕舞會連嗨兩週　戶外野餐看經典聖誕大片首度登場

(台灣英文新聞/藝文組綜合報導)奇美博物館「聖誕週末」舉辦熱鬧市集及大舞會，首度登場的還有「戶外聖誕電影」，期間限定口罩更深受歡迎，開心過聖誕的同時也不忘防疫。

「2020奇美聖誕週末」已於12日登場，「聖誕大舞會」由聖誕老公公帶領民眾在經典復古的曲風中翩然起舞，晚間的廣場大舞會結束後，緊接而起的是聖誕燈光秀，一束束光線投射在聖誕樹及人群身上，映襯著博物館西洋建築外觀，所有人彷彿穿越時空置身異國，聖誕氣氛洋溢。

首度登場的「戶外聖誕電影」引來大小朋友闔家觀賞，大家坐臥在草地上一邊野餐一邊享受經典好劇，12日放映的是《冰雪奇緣1》與夢幻浪漫喜劇《去年聖誕節》。活動期間將陸續放映《鬼精靈》、《西雅圖夜未眠》、《冰雪奇緣2》、《小鬼當家2紐約迷途記》、《巧克力冒險工廠》、《聖誕快樂又瘋狂》等。

為落實防疫，館方皆贈送每位參與者獨家聖誕防疫口罩。口罩樣式以聖誕色系搭配當期特展「紙上奇蹟2－無所不彈」的摺紙線條與幾何元素，許多民眾領到口罩後既開心又珍惜，紛紛表示：「真的好喜歡！」



奇美聖誕防疫口罩深受民眾歡迎(圖/官方)

奇美聖誕週末本次以「聖誕老公公來了」為主題，其中「希望小提琴」主題限定展展出的三把小提琴，分別是三位製琴主在一戰壕溝裡、德國納粹迫害下與白色恐怖綠島監禁時所製作的提琴，陪伴製琴主度過人生最艱難的時刻。

備受矚目的「台灣第一代管風琴演奏」亦是一大亮點。擁有約140年歷史的「威爾遜管風琴」於1964年由美國海軍運送來台，為最早來台的兩座管風琴之一，原安置於台南神學院，後由奇美修復保存。此次首度於博物館公開演奏，聚集不少人潮現場聆賞。

此外，現場還有許多互動體驗活動，包括許願樹、旋轉木馬、聖誕立體卡片DIY等。活動期間館內常設展與特展皆可自由參觀。

奇美博物館「聖誕週末」將於12/13、12/19、12/20持續展開，活動時間為14:00至22:00，凡入園即需購票，預售票250元；活動現場票300元，12歲以下持有效證件可免費入場。

詳情請洽奇美博物館官網。