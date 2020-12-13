台北花園大酒店「花」獻美饌圍爐樂

新年將至，濃厚年味氛圍悄悄蔓延，預告著農曆春節即將來到，闔家齊聚於飯店共享圍爐宴，凝聚著情感，歡慶圍爐美好時刻。台北花園大酒店自2021/02/11~2021/02/16 (除夕至初五)精心規劃了各式豐美珍饈，包含江浙料理、泰式合菜、自助百匯及奢華套餐…等，邀請全家大小共團聚。

「饗聚廚房」圍爐自助百匯，除夕每位1,688元+10%、初二每位1,088元+10%、初一及初三至初五每位899元+10%，餐檯上應景佳餚無限供應，增添守歲熱鬧氣氛；「PRIME ONE牛排館」米其林餐盤推薦精選套餐，每套3,080元+10%，採用鮮活馬頭魚與美國極黑和牛肋眼心，演繹頂級舌尖盛宴。

「會宴樓」除夕及春節則推出桌菜筵席，除夕【鴻運呈祥吉祥宴】六人宴席15,999元+10%、十人宴席20,999元+10%、包廂十人宴席32,999元+10%，初一到初三春節圍爐饗宴十人宴席20,999元+10%，除夕當晚更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，包括包括捏麵人、書法、拉糖..等活動，同歡喜迎好年。

「翠庭」中餐廳初一~初五則是推出春節限定菜單，港點單點NT$ 120元+10%起，江浙中式美饌 280元+10%起，帶給饕客味蕾難忘感動；有別於傳統中、西式圍爐「花園thai thai」貼心提供小家庭四人合菜，道地泰式風味圍爐合菜每套3,888元+10%，為新春團圓增添異國南洋熱情與暖意。

春節活動期間各餐廳消費金額滿5,000元即可參加春節抽抽樂活動，抽抽樂獎項包括頂級奢華瑞穗天合國際觀光酒店套房住宿乙晚、台北花園大酒店套房住宿乙晚、嘉義天成文旅-繪日之丘住宿乙晚、台北花園大酒店PRIME ONE牛排館乾式熟成21天肋眼牛排雙人套餐…等， 輕鬆享用圍爐大餐，喜迎新春好年。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「除夕夜至飯店享用圍爐團圓飯，已蔚為風潮，不少消費者早在半年前就開始詢問菜色且預訂餐廳，順應消費者飲食習慣喜愛嘗鮮且多元，更有不少小家庭強調飲食精緻化，除傳統中式桌菜宴席，飯店則另有西式奢華牛排套餐或是泰式經典四人合菜，期盼獲得小家庭的青睞。而除夕當晚另有民俗技藝嘉年華會與大小朋友互動及消費滿額春節抽抽樂活動，最大獎有機會抽中價值36,000元的瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食住宿券，目前各餐廳訂位詢問狀況踴躍，還沒預訂的消費者可要加快腳步，預估圍爐活動可帶動1成業績」

PRIME ONE牛排館

PRIME ONE牛排館由資歷豐富的主廚團隊打造創意圍爐除夕套餐，每套3,080元+10%，帶領饕客品嘗奢華饗宴，套餐包括冷前菜「鮑魚/櫛瓜/香茅/薑」，主廚選用鮮活鮑魚，搭配櫛瓜、薑及特製香茅油做為菜色配角，輔以分子料理手法，讓饕客盡情感受鮮甜彈牙的鮑魚與清爽開胃的完美結合；熱前菜「黑虎蝦/蛤蠣/地瓜/海鮮咖哩」，採用入口鮮韌有勁道的黑虎蝦，搭配蛤蠣及地瓜，佐上海鮮咖哩，多種風味交織於舌尖，帶出創意與驚豔；湯品「雞濃湯/洋芋/大蒜/香料玉米」選用雞大骨、香料熬製的高湯以及洋芋小火慢煮製成濃湯，搭配大蒜及香料玉米，滑順湯品入口溫和淡雅，讓人倍感幸福；主菜「馬頭魚/花枝/烏魚子/吉康菜」主廚嚴選魚肉柔嫩且味道十分甘美的馬頭魚，以低溫烘烤，魚肉更顯細緻甜美，佐以花枝、烏魚子及吉康菜，更襯托出海味的鮮明與奔放原汁原味，「極黑和牛肋眼心/烤洋蔥/漬洋蔥/脆洋蔥」特選極黑和牛肋眼心，將牛肉外層煎脆，再以高溫上火烤製，鮮甜肉汁完全封存，入口甘甜，豐富的口感與香氣，將純淨天然的多汁發揮更淋漓盡致，搭配烤洋蔥、漬洋蔥及脆洋蔥，讓人驚喜連連。主廚團隊不同以往的發揮，精心規劃多道佳餚，不僅觸動饕客的味蕾，也讓賓客回味最熟悉的家鄉好味道，最後搭配上桌邊服務甜點車及咖啡或英式茶，使這套餐更顯完美！

花園thai thai

花園thai thai 貼心提供小家庭四人共享四人合菜，2021/2/11除夕圍爐優惠價每套3,888元+10%，讓饕客物超所值一次品嘗！精選道地泰式美饌包括「打拋豬佐香米飯」以醬油、蠔油、魚露及棕梠糖調製成特製醬汁，依序加入豬肉、朝天椒、長豆、特製醬汁及打拋葉翻炒，經過翻炒香氣釋出，成就出遠近馳名的泰國國民美食；「金錢蝦餅拼沙嗲」擁有酥脆外衣與鮮甜內餡且呈現金黃色澤的金錢蝦餅，咬下瞬間，酥風味讓人驚艷，搭配上一口咬下鮮嫩肉汁滿溢味蕾且讓人垂涎欲滴的豬肉沙嗲，濃厚南洋風情躍入舌尖，完美令人激賞；「冬蔭功海鮮湯鍋」道地泰國酸辣湯醬熬煮，成就出色澤亮麗、食之味美的冬蔭功海鮮湯，香氣濃烈、微辣帶酸，淡淡辛香餘韻留於唇齒，使人心醉，另有圓滿迎賓三美拼 (青木瓜沙拉/泰式涼拌米線/女婿蛋)、果阿酸辣豬咖哩、檸檬香草燒春雞、蝦醬翠玉小白菜、泰式清蒸石斑魚、如意新年甜點集 (南瓜布丁/娘惹糕/季節水果)及精選飲品暢飲 (泰式奶茶/羅望子汁/新鮮果汁)，道地風味呈現質與量兼具的美感，帶來不一樣農曆新年氛圍。

會宴樓

擁有挑高寬敞的空間及與時精進的視聽設備，呈現優雅大器風采的台北花園大酒店推出除夕及春節圍爐饗宴，除夕「鴻運呈祥吉祥宴」六人宴席15,999元+10%、十人宴席20,999元+10%、包廂十人宴席32,999元+10%，初一到初三春節圍爐饗宴十人宴席20,999元+10%。豐美菜色包括「烏魚子大拼盤」以烏魚子、胡麻冰卷、醉雞、脆鱔及黑糖栗子，打造精緻豐富的冷盤料理，「巴西菇鮮貝燉翅」以金華火腿及土雞製成上湯，在加入巴西蘑菇及上等魚翅精燉而成，口感溫潤滑順，濃郁不油膩，堪稱極品美味；「寧式功夫東坡肉」上等五花豬肉與冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉七小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩；「旗蔘冬筍燉全雞」選用養生食材的花旗蔘與土雞、冬筍細心熬煮，滋味一絕為圍爐不可或缺湯品；「碧綠鮑魚燴海參」選用老饕喜愛且富膠質的上等海參，以慢火細細燜燒，完美鎖住原始海味，並加入甘美鮑魚增加料理口感，堪稱高檔料理；「玉露陳皮蒸虎斑」將陳皮鋪蓋新鮮活虎斑上，甘醇與鮮甜精華融合，變幻出美妙新滋味，入口鮮嫩彈牙，讓人一試上癮。另有「蔥油清蒸小龍蝦」、「干貝荷葉珍珠雞」、「蘆筍百合雙山藥」、「輕乳酪起士蛋糕(8吋)」、「鴻運發財節升糕」及「四季鮮水果」，多道佳餚觸動饕客的味蕾，口口讓賓客難忘及回味。