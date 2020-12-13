台北王朝「2020愛你愛你 聖誕薑餅屋」浪漫上線

時序來到充滿感恩與喜悅的12月份，又到了無論是大小朋友都喜愛的聖誕節。台北王朝大酒店即日起-12/25浪漫推出「2020愛你愛你 聖誕薑餅屋」與您共度聖誕佳節。「2020愛你愛你 聖誕薑餅屋」每日中午12:00至晚上19:00將獨家販售各式聖誕節必嚐甜點。獨樂樂不如眾樂樂，凡購買任一聖誕品項並與薑餅屋合拍美照上傳粉專指定貼文，就有機會抽中王朝豪華客房+2客SUNNY BUFFET早餐（價值NT$12,000+10%）。好禮送不完，現場打卡按讚或拍照上傳Instagram限時動態還可獲得讓人捨不得咬一口的可愛薑餅人！此外，台北王朝響應臺北市政府觀光傳播局「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「2021跨年晚會」各大年終慶典，自12/07至2021/01/03預訂「冬季漫遊」國人住房專案並與薑餅屋合照打卡即贈可愛的聖誕甜點，雙人出遊入住只要NT$1,500起，誠邀旅人們一起享受濃厚的佳節氣氛。

駐足於飯店入口處的「2020愛你愛你 聖誕薑餅屋」外型極富浪漫童趣，薑餅屋上每一個造型獨特的薑餅皆代表對每一位客人的祝福，歡迎旅人們拍照打卡留下美麗回憶。每日現做的聖誕點心更是不可錯過的好滋味，計有混入大量酒漬水果乾與堅果的德式甜點「聖誕史多倫」搭配香醇紅酒最對味；象徵和平的「咕咕洛夫」介於麵包與蛋糕之間獨特蓬鬆口感；圓胖餅乾遇上雪白糖粉「雪球餅乾」甜蜜滋味最應景；品嘗聖誕傳統美味首推散發馥郁果香與奶香的「潘妮朵妮」；開趴必備的「聖誕水果蛋糕」磅蛋糕餡料十足。各式聖誕甜點兼具美觀與美味，送禮自用兩相宜。

為感謝大家的支持，凡購買任一聖誕甜點並將合照上傳至粉專指定貼文就有機會抽中台北王朝豪華客房住宿券！延續聖誕薑餅屋熱潮，台北王朝將於12/25~12/27在台北圓山花博盛情參與由德國經濟辦事處舉辦的「2020德國商品X聖誕市集」活動，特別祭出德式豬油配麵包、聖誕史多倫、杏仁蜜糖等德式特色甜點，讓大家不用遠渡重洋也能感受德式聖誕市集的氣氛，大啖德式美食，滿足血拚精選德國商品的願望。

自助餐廳SUNNY BUFFET於12/24及12/25推出聖誕火雞、威靈頓牛排、德國熱紅酒、各式聖誕甜點等應景節慶特備料理，誠邀大家感受王朝濃厚佳節氛圍。台北王朝大酒店坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），便捷的地理位置及豐富的周邊生活機能備受旅人推崇。為自己規劃一場秋冬台北聖誕行，度過不一樣的浪漫聖誕吧！

SUNNY CAFE服務專線：02-2719-7199 #3050 訂房服務專線：02-2719-7199 #3131