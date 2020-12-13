【箝制新聞自由】涉國安罪 《彭博》駐北京員工被捕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）《彭博》（Bloomberg）駐北京中國籍雇員范若伊（Haze Fan）上週被公安帶走，原因是涉嫌危害國家安全，而她的臉書朋友成蕾（Cheng Lei）今夏也因類似罪名遭到拘捕，中國新聞自由再添問號。

《衛報》報導，范若伊7日遭北京便衣從自家公寓帶走，中國外交部11日證實了此一消息，指其涉嫌從事危害國家安全之活動，但並未透露詳情。

范若伊2017年起開始為《彭博》工作，負責全球商務新聞，此前曾待過知名媒體《路透》、《半島電視台》與CBS。《彭博》表示會盡力協助范與其家人，但強調在中國的新聞報導不會因此有任何改變。

從范的臉書檔案可見，她與澳洲籍記者、中國環球電視網（CGTN）前節目主持人成蕾互為朋友，成蕾8月時也因國安罪名遭到逮捕。

今年以來，中國對外籍媒體工作者的打壓不斷，9月時兩名澳洲記者莫名遭到安全人員訊問，而後在澳洲官方協助下，離開中國。隨著美中關係惡化，北京當局今年也驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》與《華盛頓郵報》等知名大報的美籍記者。

根據無國界記者（Reporters Without Borders, RSF）編纂的2020全球新聞自由指數（World Press Freedom Index），180個國家中，中國名列177，僅優於北韓、土庫曼共和國與厄利垂亞。