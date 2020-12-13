巴黎協議五週年 聯合國籲各國宣布「氣候緊急狀態」

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）由於新冠肺炎疫情影響，每年年底召開的聯合國氣候變化綱要公約締約方大會(COP)也跟著延期。然而，今年仍是巴黎協議五週年，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)因而在昨(12)日呼籲各國宣布進入「氣候緊急狀態」，以因應逐漸嚴峻的氣候危機。

在一場氣候高峰會上，古特瑞斯指出，應該已經沒有人能否認，在氣候變遷的議題上，我們已經面臨存亡關頭，呼籲各國迅速做出因應，然而，雖然各國針對新冠肺炎推出的經濟復甦方案，本是一個很好的產業轉型契機，20大工業國卻將大約一半的紓困額度用在石化產業上，而非挹注在可再生能源的領域，令人「難以接受」。

在氣候議題上最積極的歐盟自開始紓困以來，1.8兆歐元的紓困款項中，有30%流向了氣侯行動相關的領域，週五更是宣布將進一步強化他們原本定於2030年達成的氣候承諾，將提出政策以在2030年前減少55%的碳排量。會議的協辦國英國更是開出會議上最積極、明確的支票，表示將停止政府對所有海外化石燃料計畫的資金援助。

英國首相強森表示，全球應協力反轉現在世界「被人類溫室氣體毒害」的狀態，藉由綠色紓困案，各國可從新冠肺炎影響中復元的同時，持續創造成千上萬的工作，讓人民、環境都因此獲益。

然而，除了一小部分外，大部分的國家仍只能給出空泛而模糊的承諾，表示將在2021年在格拉斯哥舉行的COP26之前，有更為直接且有效的政策，對於古特瑞斯所聚焦、減少「煤炭經濟」的要求，鮮少國家給出了明確的回應。

舉例來說，中國雖然表示會遵守減碳承諾，卻沒有減少對燃煤發電廠的挹資，而在10月表示，自己的目標是在2050年前達成零碳排的日本和韓國，對煤炭經濟也沒有著墨。

古特瑞斯直言，花在疫情上的紓困金，是「向未來世代借來的錢」，各國應審慎思考這些資金最後的流向，是否對環境有益。