媲美達文西密碼！美國半世紀懸案「黃道十二宮殺手」密碼文字終破解

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)1960年代在美國加州犯下駭人聽聞兇案的「黃道十二宮殺手」(Zodiac Killer),曾因加密信件挑釁警方與媒體,成為赫赫有名的懸案,而半世紀後的今天,一組業餘工程師,終於成功破解了兇嫌暗藏的訊息,但真相是否就此大白?

CNN報導,嫌犯於1968年至1969年之間在北加州犯下至少五起兇殺案,逍遙法外好不得意。直到1974年,他都還曾多次將充滿符號與英文字母的加密信件寄給警方與舊金山紀事報,炫耀自己殺了37人,並附上血衣證明其惡行,挑釁意味濃厚。然而,警方始終未能破解密碼,揪出兇手。

逾50年後,懸案終於露出一線曙光。來自美國的軟體研發人員David Oranchak、比利時的電腦工程師Jarl Van Eycke,與澳洲數學家Sam Blake,攜手解開了其中一份有著340個字碼的訊息。



兇手1969年寄給媒體的加密訊息(圖/美聯社)

解密文字如下,其中天堂一詞paradise,兇嫌誤植為paradice:

I hope you are having lots of fun in trying to catch me

希望你們在追捕我的過程中,獲得了不少樂子

That wasn't me on the TV show which brings up a point about me

叩應節目宣稱是我的那傢伙,並不是我

I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradice all the sooner

我不怕被送進毒氣室,這會讓我更快上天堂

Because I now have enough slaves to work for me where everyone else has nothing when they reach paradice so they are afraid of death

現在有不少奴隸為我工作,他們到了天堂後什麼都沒有,因此特別怕死

I am not afraid because I know that my new life will be an easy one in paradice death.

我不怕死,因為我知道我在天堂會過得輕鬆愜意