民眾黨黨代表出爐 柯文哲胞妹、幕僚、網紅入列

柯文哲胞妹柯美蘭（左起）、台北市府前觀傳局長陳思宇、網路名人Z9吳達偉等人都當選民眾黨第一屆黨代表 柯文哲胞妹柯美蘭（左起）、台北市府前觀傳局長陳思宇、網路名人Z9吳達偉等人都當選民眾黨第一屆黨代表 (來源 中央社)

民眾黨第一屆黨代表選舉結果出爐，包含黨發言人陳宥丞、現任台北市府觀傳局長劉奕霆、台北市府前觀傳局長陳思宇、網路名人Z9吳達偉、台大13妹王郁文、黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，都當選黨代表。

台灣民眾黨章程明定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期2年。當然黨員代表包含總統以降的民選公職人員、歷任黨主席、黨秘書長，票選黨員代表席次至少100席、候補20席，且任一性別以不低於黨員代表全數1/3為原則。

章程明定，黨代表大會為黨最高權力機關，每年召開1次，必要時由黨主席召開臨時會，職權包含議決章程訂定及修正案、選舉中央委員、中央評議委員、議決年度預算等。

民眾黨今天舉行黨代表選舉，從上午9時至下午4時進行網路投票，由169位候選人中選出100席。民眾黨統計，共有4763名黨員參與投票，投票率約為35.8%。

民眾黨黨代表投票結果，100席黨代表中，女性占35席，並保障新住民3席、身心障礙者3席、原住民1席，另候補22席。

黨代表名單中有不少熟面孔，包含台北市的黨代表劉奕霆、陳宥丞、陳思宇，新竹縣黨代表則有柯文哲胞妹柯美蘭，高雄市黨代表有民眾黨高雄市總服務處主委馮啟彥、曾參選立委的李佳玲、莊貽量入列。

民眾黨選出黨代表後，規劃於2021年1月召開黨代表大會，並選出中央委員。黨章程雖明定15席中央委員，但扣除市長、立委等6席當然委員，未來在黨代表大會擬選出9席票選委員。

黨章明定，中央委員會由黨主席召集，每季應至少開會一次，其決議不得違背章程與黨員代表大會的決議，而中央委員職權包含在黨員代表大會休會期間執行黨務、通過各地方黨部重要主管名單及通過本黨提名之各級公職候選人名單等。