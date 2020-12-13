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【新冠肺炎】D-Day大反攻 美國啟動疫苗全國接種

終見隧道底的微光

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/13 09:51
密西根州輝瑞藥廠（圖／美聯社）

密西根州輝瑞藥廠（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）繼英國之後，美國也即將於週一（14日）展開全國新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種，官方人士甚至將疫苗運送行動喻為D-Day，亦即二戰期間由盟軍主導的諾曼地登陸反攻之日，盼能一舉扭轉本次防疫大作戰節節敗退的頹勢。

美聯社》報導，第一波約有300萬支輝瑞（Pfizer）疫苗到位，將陸續運至全國600多個發送點。醫療人員與安養院老者會是首批接種者，衛生單位將決定其他人員的優先施打順序。

美國疫情始終壓不下來，截至13日，全國已有逾1,600萬人染疫，29.7萬人亡故，對身心俱疲的醫療人員而言，疫苗的出現總算讓其看到隧道盡頭的微光。

由於輝瑞與BioNTech合力生產的武漢肺炎疫苗必須存放於零下94度的極凍空間，運輸不啻為一大挑戰。為此輝瑞特別訂製貨櫃、填入乾冰，並加裝GPS定位感應器，有助追蹤疫苗運送狀況。

在川普政府施壓之下，美國食品藥物管理局（FDA）11日終於批准輝瑞疫苗之緊急使用。白宮高官甚至威脅FDA局長韓（Stephan Hahn），若不能於12日前核准，就要他捲舖蓋走人。

由於率先施打疫苗的英國，陸續出現嚴重過敏反應個案，儘管FDA強調批准疫苗之決定已經過各項安全評估，卻也指示地方衛生單位避免讓有嚴重過敏史的人接種。

FDA擬於下週評估另一家公司、莫德納（Moderna）疫苗之安全性。川普政府已向該廠商訂購200萬支COVID-19疫苗。
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