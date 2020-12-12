台灣電台《文化ya總會》揭密台北條通文化　資深公關一招收服酒醉客人

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)電台節目《文化ya總會》揭密台北神秘的酒店文化，資深酒店公關更分享最重要的情緒管理技巧及「柔中帶剛」話術，一舉收服酒醉日本人。

文化總會電台節目《文化ya總會》每週邀請跨領域工作者分享不同產業、不同年代的文化與現象，由文總發言人湯佩儀擔任主持人，本週探索較為神秘的「條通文化」，邀請在條通工作十多年，從公關成長為能獨當一面的「茜媽媽」，講述酒店公關這門職業其實需要很高的素養，不僅儀態要到位、談吐要得宜、情緒管理更是一門功夫。

茜媽媽表示，日式酒店的客人大多是日本商務客，因此公關們都要具備相當程度的日語會話能力，而端正的儀態當然也是基本功，如舉杯不能高過客人，椅子也不能坐超過三分之一、翹腳更是大忌，所有動作都必需要符合禮儀。

茜媽媽強調，當一個好的公關最重要的是「品格」，她經營的日式酒店有如圖書館般的恬靜氛圍，一坐定位就會有公關送上熱毛巾，「熱毛巾其實有轉場的功能，可以讓客人從白天上班緊蹦的身心轉換心情，準備在這個做夢的空間放鬆。」

大學就在酒店打工的茜媽媽，更練就一番「柔中帶剛」的本事，若真遇到醉酒的客人鬧事，無法控制他高漲的情緒，她會說：「我們今天先這樣了，回家了好嗎？」柔和語氣中帶著不容反駁的堅定，通常客人就會識相的離開。

「我們的客人都很會讀空氣。」她強調，以柔克剛的話術與態度，是危機處理的最高指導原則，若是店內公關愛上客人「暈船了」該怎麼辦？莤媽媽會以朋友的角度客觀分析她客人到底適不適合，有時會喚醒做夢的人，有時卻也顛覆歡場無真愛的魔咒，最終修成正果。

問起外界對於酒店公關的刻板印象如何化解，茜媽媽說，「你就是要先給公關一個界限，讓客人知道我們是販賣夢想、酒類以及提供精緻服務的地方。」她強調，店內大多只接熟客，所以少有踰矩的事發生，但從事酒店行業，外界總帶著異樣的眼光。

「要撕下刻版印象並不容易」，莤媽媽說，只能從店內公關和自己的言行做起，只要客人了解並尊重這個行業，茜媽媽就覺得滿足並且能支持她繼續做下去。

本週的《文化很有事》，文化總會發言人、主持人湯佩儀要分享「年度代表字」的由來，以及七年級生的「回憶殺」PSP的故事;《ya總會上檔》更一口氣介紹兩個超強特展：白沙屯媽祖進香文物展以及山田卓司x鄭鴻展微縮人生特展，更多精采內容請鎖定12日播出的《文化ya總會》。