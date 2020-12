台灣金點設計獎揭曉！華碩、台電、北花線勇奪年度最佳設計

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020金點設計獎揭曉年度設計大獎得主!許多台灣知名企業勇奪此獎嶄露頭角,再次見證設計在各產業的重要性。

2020金點設計獎首度移師攝影棚盛大舉行,已於11日揭曉得獎名單!今年金點設計獎及金點概念設計獎共近8千多件作品參賽,最後選出24件「金點設計獎年度最佳設計獎」、3件「金點設計獎年度特別獎」、3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」以及1件「年度特別獎──ConceptD創能無限獎」得主。

2020金點設計獎頒獎典禮以「2020」為主題,由黃子佼及Janet(謝怡芬)搭檔主持,兩人在現場展現絕佳默契,典禮力邀新媒體藝術家跨界合作,包括光之藝術家張方禹、金獎音樂創作者韓承燁,聯手愛樂小提琴首席演奏家朱育佑及國際知名舞團B.DANCE丞舞製作團隊的精采演出。

受疫情影響,金點設計獎首度以實體評選搭配線上評選的方式,全球15地共85位評審,包括柴田文江、太刀川英輔、馬可.卡薩格蘭(Marco Casagrande)、頌雅.席佛(Sonja Schiefer)、傑拉爾.索托(Gerald Mark Soto)、楊國勝(Nathan Yong)、聶永真、孫怡、王千睿、周育如、徐震、劉德等。

今年金點設計獎最後24件脫穎而出,其中有不少台灣知名設計公司及業者奪下大獎,如華碩電腦、達亞自行車、仙草影像、太研規劃設計、格式設計展策等,更有JYCStudio、圖亞圖創意工作室等新生代設計團隊嶄露頭角。此外亦有不少公部門創新專案在列,包括由經濟部與交通部跨部會合作的「北花線公運美學計畫」、台灣電力公司「點亮十三層」、臺中市文化資產處的「串遊季」展覽等,以導入設計的創新成果榮獲年度大獎。

「年度最佳設計獎」部分由建築設計事務所Department of ARCHITECTURE Co. 的「Little Shelter Hotel」,以融合泰北傳統及現代人文之美的旅店空間設計拿下;波蘭知名設計工作室TOFU Studio為格但斯克國家博物館創作的「The History of the Last Judgement by Hans Memling / animation」,以深刻動人的細膩動畫,也獲該獎肯定。



泰國品牌GREEN DOT BLUE獲「年度特別獎──循環設計」(圖/官方提供)

「年度特別獎──循環設計」則由來自泰國的新銳品牌GREEN DOT BLUE,以採用100%回收保特瓶製成、可循環再生的背包設計「ARTWORK TOMii」獲得殊榮。

金點概念設計獎今年與宏碁(Acer)首度聯名辦理「年度特別獎—ConceptD創能無限獎」,由來自台灣的玉川設計所,以兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒的新作「拳體」奪得大獎,並於今日在頒獎典禮上正式頒發表揚,得主將可獲得總市價高達新台幣30萬元的ConceptD系列商品。

完整得獎名單請於官網查詢