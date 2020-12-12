台灣移民之女戴琪•獲拜登提名為美國貿易代表 外媒分析: 對中國來說更難纏

戴琪(中) 11日自我介紹時, 美國總統當選人拜登 (後右) 與副總統當選人賀錦麗 (後左) ,都專心聆聽 (美聯社) 戴琪(中) 11日自我介紹時, 美國總統當選人拜登 (後右) 與副總統當選人賀錦麗 (後左) ,都專心聆聽 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統當選人拜登提名華裔美籍的戴琪，擔任美國貿易代表(U.S. trade representative) ，引起各界矚目。戴琪當地時間11日公開亮相時表示，她的雙親在中國出生、在台灣長大，她自己生於美國土地上，很自豪能捍衛國家利益。

戴琪的父母親, 都是台灣移民 (美聯社)

我外交部10日曾說，戴琪與駐美國代表處有互動、專業能力佳，廣獲各界好評，也曾造訪台灣。

港媒指出，戴琪曾參與2012年美國對中國限制稀土出口的WTO訴訟。自由亞洲電台引述中國學者分析，戴琪更善於利用國際組織施壓，對中國而言恐是更難纏的對手。

拜登（Joe Biden）計劃提名戴琪（Katherine Tai ）出任美國貿易代表署（USTR）代表，接替和中國大打關稅戰的現任代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。

美聯社報導，拜登11日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）市中心皇后劇院( The Queen theater) 內，介紹他所提名最新一批閣員人選。一同出席者除戴琪外，還包括預定接任白宮國內政策會議（Domestic Policy Council）主任的萊斯（Susan Rice）、將接任退伍軍人事務部長的麥唐諾（Denis McDonough）等人。

法新社報導，在獲得任命者中，戴琪是少數同時獲得企業界、政治圈、勞工領袖同時力挺的準閣員人選。

拜登在介紹戴琪時說示：「我提名妳後，接獲稱讚的電話比妳想像的還多。」

45歲的戴琪（Katherine Tai）畢業於耶魯大學和哈佛法學院，現為聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易顧問，嫻熟中國事務，曾於2011至2014年在USTR負責對中貿易相關事務，並向世界貿易組織（WTO）提出中國違反貿易規範的訴訟。

若她的提名案獲通過，將成為第一位有色族裔女性的美國貿易代表。自戴琪獲得提名的消息於本週公布後，各界就對她深感好奇，尤其亞裔及亞洲社會。

戴琪在皇后劇院發表自我介紹時指出，她的雙親是中國出生、在台灣長大，1960年代當時美國總統甘迺迪的移民改革歡迎她的雙親以理工畢業生身分前往美國，父親擔任過華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed）研究員，協助美軍治療越戰創傷的軍人，母親仍在美國國家衛生研究院（NIH）任職，研究鴉片類藥物成癮的治療。

戴琪表示，雙親是1979年歸化為美國公民，而她是父母歸化前5年就在康乃狄克州出生，「幾十年後在填寫文件時，我才意識到自己在父母之前成為美國人，是我們家中的第一個美國人」。

她表示，另一個讓她頗有感觸的事，是有一次她和美國貿易代表署另一位同事前往日內瓦，在世貿組織（WTO）對中國提告。

中央社引述戴琪表示，同事的雙親來自印度南部，而她的雙親來自台灣，但兩人舉起牌子表明代表美國陳述時，內心滿是激動，因為「兩個移民的女兒在那裡為國家服務、奮鬥，反映出這個國家曾向我們的家人廣開希望和機會的大門。」

她說這些回憶也提醒她們，在處理與世界之間的關係時，伴隨榮耀而來的是非凡的責任。