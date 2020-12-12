台灣虛擬網紅法咪咪深入萬華推「榴槤Pizza餃」　「台北街角遇見設計」圖書館變長髮公主古堡

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「台北街角遇見設計」今年深入萬華街區巷弄，可見由設計師和在地店家共同打造的燈光裝置、微縮模型及行為藝術等，即日起到明年1月10日展出。

2020街角遇見設計以「台北笑一下 Chill Tāi-Pak」做為策展主軸，邀請7組不同領域的藝術家與設計師，從中萬華到南萬華百年老街東園街，串聯銀樓、書局、宮廟、圖書館、理髮廳、警察局、小吃攤等市民最熟悉的場域，並透過幽默的設計手法，將日常的街角變成迷人的風景。

曾登上紐約時代廣場，一夜爆紅的虛擬亞洲富豪網紅「法咪咪」，這次走入萬華街區，成為東園街最時尚的代言人！除了與屹立東園街超過50年的金華山銀樓合作拍攝時尚宣傳照，法咪咪也與社區中 E.hair 髮廊合作，推出限定造型「法咪咪油頭」；同時，與Cura pizza 開發風味獨特的「榴槤Pizza餃」，將在2021年1月7日法咪咪之夜的粉絲相見會中，與粉絲共享美食。



台灣虛擬網紅法咪咪(左)與Cura pizza 開發「榴槤Pizza餃」(圖/台北市文化局)

藝術家羅智信與空間設計師廖哲民以經典童話故事「長髮公主」發想，有感於已有47年歷史的台北市立圖書館東園分館，即將隨著捷運萬大線的完工，而與鄰近的雙園消防隊及東園街派出所合併拆除重建，配合時下社群軟體，化身為住在「古堡」東園圖書館裡的現代女孩，金黃色的頭髮從圖書館窗口落下，營造奇異但又極為寫實的幽默場景。



羅智信與廖哲民將東園圖書館打造成長髮公主的古堡(圖/台北市文化局)

此外，「台北笑一下」彙整病友、銀髮長者、新移民、愛狗人士、計程車司機五大族群與台北相處的趣味視角，邀請Akibo、Johnnp、小高潮色計事務所、李文政、李俊陽5位藝術家運用想像力，創造出5隻各有特色的「台北妖獸」，將在12月11-13日於松菸南向製菸工廠舉辦的「台北幽默設計院」登場。

後續12月17日至明年1月3日剝皮寮歷史街區也將接棒辦理成果展，更多活動訊息，請上「台北市文化局-設計台北 Design For Taipei」查詢。

【展覽資訊】

台北笑一下｜街角微改造

日期：2020年12月11日～2021年1月10日

地點：艋舺（中萬華）｜剝皮寮歷史街區、台北市義勇警察大隊（壓軸登場）

加蚋仔（南萬華）｜東園街－萬大路－長泰街

台北幽默設計院

日期：2020年12月11日～2020年12月13日，僅三日

時間：每日10:00～18:00（12月11日上午10:00～11:00為導覽場，不對外開放）

地點：松菸文創園區－南向製菸工廠

台北笑一下成果展

日期：2020年12月17日～2021年1月3日

時間：每日11:00～17:30

地點：剝皮寮歷史街區173-17空間