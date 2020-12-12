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繼英國之後！美國授權輝瑞疫苗緊急使用　FDA：首批下週一上路

繼英國之後，美國食品暨藥物管理局12日批准輝瑞疫苗緊急使用，可望解決疫情帶來的燃眉之急。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/12 13:59
美國下週一起將施打首批輝瑞疫苗(圖/美聯社)

美國下週一起將施打首批輝瑞疫苗(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)繼英國之後，美國食品暨藥物管理局12日批准輝瑞疫苗緊急使用，可望解決疫情帶來的燃眉之急。

美聯社報導，在美國食品暨藥物管理局（FDA）授權美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技BioNTech共同研發的COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）後，醫護人員及療養院員工的疫苗施打可望將於接下來幾日進行。

新冠肺炎已奪走近30萬美國人性命，而在FDA批准疫苗緊急使用之前，白宮曾強烈施壓並控該機構動作太慢，美國總統川普更威脅要換掉（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn），川普在推特上說FDA是隻「又大又老的遲緩烏龜」，力促快點推出疫苗。

中央社指出，在FDA批准後，川普今夜旋即宣布24小時內安排施打作業。

FDA首席科學家辛頓（Denise Hinton）在給輝瑞執行長的信中說：「我現在批准輝瑞&BNT疫苗用於防止COVID-19上的緊急使用授權。」待FDA一批准疫苗將即刻展開配送，第一批施打將在下週一開始就上路。

川普也在推特上宣布，FDA核准輝瑞疫苗供緊急使用。

紐約時報，輝瑞藥廠與美國所簽的合約為在2021年3月前提供1億劑疫苗，將免費讓大眾施打。
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