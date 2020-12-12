台灣中天新聞台12日凌晨正式下架•52台誰屬？ NCC強調：沒有時間表

中天新聞台12日起從有線電視與MOD正式下架，11日晚在中天大樓外的直播活動，陳文茜（前左2）也現身相挺，並與旺中集團董事長蔡衍明（前中... 中天新聞台12日起從有線電視與MOD正式下架，11日晚在中天大樓外的直播活動，陳文茜（前左2）也現身相挺，並與旺中集團董事長蔡衍明（前中）一同倒數。中央社

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台灣中天新聞換照案聲請假處分遭駁回 外傳陳文茜轉戰TVBS、盧秀芳戴立綱到中視

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）成立26年的中天新聞台12月11日午夜過後，正式從有線電視下架。旺中集團董事長蔡衍明與475名中天新聞台員工，在歌聲中告別中天新聞台，宣告進軍新媒體。

中天新聞台執照11日到期，12日凌晨零時起從有線電視「下架」，技術跳頻，民眾在有線電視及MOD上都暫時看不到52頻道。中央社

中天新聞員工11日晚間節目直播持續進行直到跨夜，電視台大樓象徵性關燈，宣告中天新聞轉戰網路媒體。中央社

主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天新聞台違規嚴重、大股東介入製播，11月18日以7比0壓倒性決議否決中天新聞台換照申請，12日凌晨零時起，不能在有線電視與MOD播送，讓中天成為近15年來首家遭到不換照的新聞台。中天新聞台事後兩度提出假處分抗告，11日仍被最高行政法院裁定抗告駁回，全案確定。

中天新聞台自10日清晨6時起，台內主播盧秀芳、簡至豪、許甫及節目主持人戴立綱等接力執行42小時不斷電直播。儘管戶外下起綿綿細雨，中天新聞台475名員工及近400名民眾齊聚中天大樓觀看直播，並高喊「中天加油」；一度超過10萬名網友收看直播。

中天新聞也號召支持者追蹤YouTube頻道，期盼年底前完成200萬訂閱數，目前中天電視YouTube頻道已累積183萬訂閱數。

11日晚上10時，旺中集團董事長蔡衍明現身與主播記者並肩齊坐，高喊「我中天我驕傲，我中天我榮耀。」倒數最後一小時，蔡衍明則向中天新聞台員工喊話，強調以中天新聞人為傲，「中天新聞台被關的原因，就是因為你們做到真正的第四權」。

蔡衍明以窮極罪惡的犯人為例，指出死刑犯也沒這麼快執行，中天新聞從10月中旬被喊關台，不到兩個月就執行，「中天有犯那麼多的錯嗎？」

中央社引述蔡衍明強調，中天新聞人沒做虧心事不用傷心，轉戰新媒體是重生，成為第四權監督政府，最後在旺旺社歌「有緣相聚」中告別52台。12日零時過後，52台電視畫面一度顯示黑畫面但有聲音，也有顯示「該頻道不存在」。

主持人陳文茜也在「文茜的世界週報」直播告別版表示，感謝中天電視台過去提供的資源才能做出這些節目內容。陳文茜認為中天新聞轉戰YouTube能夠丟開2個包袱，首要是拋開24小時新聞的堅持，「因為24小時的新聞必然浮濫」，第二點則認為因為觀眾的訂閱，這些支持的督促下，能夠做出更好的節目。

陳文茜表示：「我希望不只是大家說的支持另一種聲音，而是抗議另一種型態的獨裁，這世界還沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家裡頭，台灣是第一，甚至走在香港前面。」

她最後向觀眾告別後，也感謝共同努力的工作夥伴。

誰來遞補52台 成外界關注焦點

中天新聞台今天(12日) 零時起從有線電視正式「下架」，誰來遞補52台成關注點。目前寰宇新聞台、CNN與FRANCE 24都在申請名單，其中，申請移頻寰宇新聞台的系統商，其影響戶數最多，市占率逾2成。

國家通訊傳播委員會（NCC）11月18日駁回中天新聞台換照申請，6年一次換照不過，12日凌晨零時起，中天新聞台不能在有線電視與MOD播送。

至於52台卡位戰，NCC表示，全台系統商已經如期送件變更營運計畫，其中有42家申請變更為「空頻」，22家確定送出遞補頻道，送件有待審查。

目前可以確定的是，由於NCC仍在審查上述文件，短期內52台是跳頻，也就是說，觀眾如果從51台往下按會跳到53台，如果在別台點選，將會按不出52台、畫面將停留在原頻道。

根據目前業者送件，替補52台的候選頻道至少有3個，包括

■中嘉數位的寰宇新聞台，影響戶數近110萬、市占22.44%，為最高；

■大豐與台灣寬頻通訊（TBC）申請的CNN，戶數約94.4萬、市占19.3%；

■嘉義縣的世新、國聲則送英語發音的FRANCE 24，播放歐洲新聞為主，影響戶數約8.3萬戶、市占1.7%。

■另外，NCC主委陳耀祥日前呼籲的公廣集團，也就是華視新聞資訊台，尚無系統商送件申請移頻。

不過，日前中嘉數位法務長趙培培在「換照，排頻，與電視政策：市場機制或積極治理？」座談會上提到，華視新聞資訊台在新聞區塊是可以被考慮的選項。此話不禁讓外界好奇，這是否意味中嘉數位有可能改送華視。

根據NCC今年第3季戶數統計顯示，已送件替補頻道的系統業者總戶數近213萬戶，在有線電視系統市占約43.4%。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，尊重系統經營者送件申請替補52台的規畫，將依照過去審核流程，已陸續函詢各地方政府意見、審理頻道變更，會考量產業競爭、多元內容、消費者權益等議題，但最後裁量權還是會由NCC委員共同決定。

至於何時要決定52台獎落誰家，根據中央社報導，NCC強調沒有時間表，加上過往移頻作業，業者本來就曾有撤件或改送頻道的狀況。

也有業者認為，52台卡位戰至少戰線還要拉長1個月，哪個頻道有機會進駐還很難說，預估短期仍會是空頻。

有26年歷史的中天新聞台因換照未過，12日起正式從有線電視頻道下架，大批支持者11日聚集在電視台大樓外一同迎接倒數時刻，超過午夜12時仍舊留在現場，持續為中天加油。中央社