AIT官方化　吳釗燮：美國法律須尊重國會

民進黨立委劉世芳今天質詢時問，AIT官方化、美國對台6項保證法制化有無可能。外交部長吳釗燮表示，涉及修改美國國內法律，外交部必須尊重美國國會跟行政部門，而6項保證已成為美國政策一部分。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。台美關係近年升溫，劉世芳質詢指出，美國國會的美中經濟暨安全審查委員會（USCC），2020的年度報告書的建議事項，希望美國在台協會（AIT）的處長能升格為正式準外交關係，也就是AIT官方化，而台灣的「駐美國臺北經濟文化代表處」也跟著官方化，詢問是否可行。

吳釗燮說，有關美國跟台灣政府之間協商，外交部將與美方仔細溝通，國人都樂意看到台、美雙方關係進一步提升。

劉世芳追問，台灣對美國的外交戰略是落在白宮、國務院、國防部或是國會。

吳釗燮表示，台灣跟美國的關係不只限於某一個政府部門或幾個區塊，外交部會全面性檢討與美國的關係。

劉世芳指出，台灣關係法中明定，AIT是登記在哥倫比亞地區的非營利法人，由於吳釗燮對美國了解頗深，呼籲應趁著現在這股旋風讓AIT真的官方化。

吳釗燮說，外交部全力推動提升台灣對美國的關係，但涉及修改美國國內法律，外交部必須尊重美國國會跟行政部門。

劉世芳也指出，美國對台的6項保證是美國前總統雷根頒布的決議，其中最重要的是對台軍售，但因為不是法律，詢問是否有可能法制化；若法制化，是否有助於國防部對美國的軍事交流。

吳釗燮表示，美國政府已經全文公開對台6項保證，很多決議案也都有提及，他判斷6項保證已成為美國政策一部分，這不會改變。

吳釗燮表示，1982年的817公報內容提及對台軍售有截止傾向，但6項保證則是不會針對軍售設定截止點，這是台灣爭取軍售的重要依據，未來將依據6項保證爭取台灣需要的防衛性武器。

國防部副部長張哲平說，6項保證若法制化當然對國防部有保障，但主導權在美方；這幾年國防部陸續提出10幾項軍購，很多都已經完成知會國會的程序，台、美間軍事交流從沒有間斷。