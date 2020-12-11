COVID疫情禍福相倚　全球碳排放大降7%創新高

交通運輸碳排大減是全球碳排下降的主因，相較2019年12月，2020年陸路交通的碳排下降10%，航空運輸更下降40%。（圖/美聯社） 交通運輸碳排大減是全球碳排下降的主因，相較2019年12月，2020年陸路交通的碳排下降10%，航空運輸更下降40%。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）武漢肺炎嚴重摧殘人類經濟活動，各國接連實施封城、宵禁與居家隔離，地球生態卻得以喘息。根據國際環境權威團隊「全球碳計畫」(Global Carbon Project)的計算，從今年初至現在，全球已減少340億噸的二氧化碳，和去年相比下降了7%，寫下歷史新紀錄。

全球碳計畫由多個跨國科學家所組成，專門追蹤全球的碳排放量，他們指出，今年之所以有這樣的成績，主要是因為武漢肺炎在各地爆發後，人們為避免群聚接觸，長時間待在家足不出戶，使得汽車與飛機的交通量大幅減少，其中，陸地上的交通工具佔所有碳排中的五分之一，為主要的人為溫室氣體。另外，許多國家封城封路，產業供應鏈動不起來，工廠未開工。

全球碳計畫的研究指出，美國與歐盟的碳排放量降幅最大，分別12%與11%。而最初發現武漢肺炎病毒的中國，則因為較早控制疫情，以及其碳排主要來自於工業，而非運輸，使得該國今年的預估碳排只會減少1.7%。

雖然今年的碳排放量降至歷來最低，專家卻預測，疫情結束後，全球碳排放量又會回彈，封城和流動限制亦非改善氣候變遷的好方法，因此，全球社會應藉此機會尋找綠能轉型的方法，才有利於長期的減碳。