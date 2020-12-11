布局非洲新金磚　國經協會辦交流會加深非洲區域經濟整合了解

非洲在人口及土地面積皆為世界第二大洲，「非洲大陸自由貿易區協定（AfCFTA）」正式啟動後，使該區域成為自1995年世界貿易組織（WTO）成立以來全球最大的自由貿易區，預估將為協定成員國注入另一波經濟成長動能，得因此進入13億人口市場，使非洲新興市場成為未來全球經濟成長不可忽視的重要動力來源之一。

為提供我企業廠商溝通平台以了解非洲投資商機，外交部與中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）於本年12月11日假香格里拉遠東國際大飯店共同舉辦「布局非洲新金磚系列II－運用非洲區域經濟整合拓展非洲新市場」研討會。會議結合中經院專家及具有豐富非洲經貿經驗之臺商，提供我廠商對非洲區域經濟整合了解，藉以拓展非洲市場。現場與會貴賓約65位，交流氣氛熱絡。

本次會議開始由外交部國經司蔡允中司長及國經協會孫副理事長杰夫致詞，由熟稔非洲事務專家中華經濟研究院WTO及RTA中心李淳副執行長介紹「非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）進程及未來我商如何善用AfCFTA經營非洲市場」大綱及補充說明，該中心中心AfCFTA研究案計畫主持人江文基博士介紹AfCFTA內容；中華經濟研究院區域發展研究中心劉大年主任介紹「如何掌握東南非共同市場（COMESA）及三方自由貿易區協定 （TFTA）開拓非洲市場」。

活動第二階段以「利用非洲經濟整合拓展新商機經驗分享」為題，邀請擁有豐富非洲經驗之中興大學非洲產業研究中心陳加忠主任、銓寶工業股份有限公司謝樹林董事長、杏醫有限公司黃華民董事長、雷耀企業股份有限公司林原總經理及WowAfrica阿非卡盧韋辰共同創辦人暨執行長進行經驗分享。

國經協會於2000年成立至今，致力於促進台灣及各國之經貿交流，已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。為協助我商拓展非洲市場，國經協會每年籌組商機考察團訪問非洲，今年因疫情緣故無法出訪，特舉辦此次研討會，藉以吸引對非洲市場有興趣廠商參加，以為明年考察團出訪先行準備。