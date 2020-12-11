台北美術獎情定檳榔、山蘇、非洲蝸牛　張碩尹力破台灣原住民刻板印象

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 藝術家張碩尹以《檳榔屋、山蘇床與蝸牛陷阱》裝置勇奪台北美術獎首獎，自即日起於北美館展出。

2020台北美術獎於今(11)日揭曉得獎名單！由旅英十年的藝術家張碩尹自486件徵件作品中脫穎而出，以錄像裝置《檳榔屋、山蘇床與蝸牛陷阱》奪首獎及獎金新台幣55萬，還有館內展出機會。

《檳榔屋、山蘇床與蝸牛陷阱》，紀錄張碩尹首次離開都市，到山上住跟蓋房子的經驗，與當地獵人和農民合作展開為期近一個月的生活，透過半紀錄片的雙頻道錄像及房舍器物的裝置，呈現台灣自然景觀中三個物種－檳榔樹、山蘇花、非洲大鍋牛的關聯。

張碩尹探討三個物種在政治、經濟、文化結構相互影響下，於自然中形塑的共生關係，並嘗試實驗將藝術「技藝」轉化成山間「生存技能」的可能性。

計畫起於藝術家很愛吃山蘇，張碩尹說，「山蘇沒有根，所以放到空中也會生存，我發現台灣有很多山蘇農民，但他們原本都種植檳榔，是在檳榔價格垮台後才開始改種山蘇，之後發現山蘇最大害蟲是蝸牛，所以選擇研究這三物種的共生關係。」

計畫除了探討人類和大自然的關係，也從漢人角度看原住民，張碩尹說，外界普遍認為原住民和自然共生是平衡狀態，但直到深入了解後，才發現那些都是某程度上的刻板印象跟歧視。

張碩尹說明，原住民跟自然生態雖是平衡，但存在更多競爭關係，他們和各物種之間是平等的，像是打獵時對待動物是殘酷的，但若從都市人角度看，就會認為動物應該是要拿來保護的，然而，真正到山上後並不能用都市人角度看。

張碩尹坦言，到山上住蠻不適應，一直都處於很不舒服的狀態，太陽出來太熱，下雨便泥濘不堪，雨停蚊蟲變很多，還要擔心山豬、獼猴、山羌，所以一進到山上就要生火，因為動物會怕火，像是獼猴會嚇人，猴子王會帶頭叫囂，但那時候你不能退也不能攻擊，不然它會咬你，只能假裝沒看到。

張碩尹再度重新檢視，這計畫帶領他重新看待原住民跟自然環境，「很多對於部落想像都是刻板印象，其實都跟政治經濟有關，要到當地才會發現很多複雜的問題。」

「山上生活其實蠻危險，現階段不想再來一次，之後可能會吧！」張碩尹透露，但山上的生活也比較純粹，擔心的東西比較直接，經常處於體力極限，做任何一件事都要花很多時間，光生火就要兩小時，從山上回都市後，只覺得城市好棒喔！

此外，台北美術獎優選獎得主為李奎壁、許懿婷、朱駿騰、許進源、蒲帥成；入選獎為楊立、林羿綺、楊哲一、張致中、曾慶強、林人中、温晉豪。

「台北美術獎 - 觀眾票選獎」鼓勵觀眾多方參與，票選活動即日起至2021年1月31日止，凡參與者將有機會獲得小禮物，詳情請至官網查詢。