包種正飄香 暢遊冠軍茶鄉品冬茗

109年新北好茶冬茶上市， 12、13日於坪林區公所前茶鄉廣場舉辦新北好茶產地展售會， 除限時販售本季最新鮮上市的冬季包種茶外， 也串聯坪林老街及北宜路商圈， 推廣坪林茶鄉在地特色商店及老街文化，周末兩日從上午10時至下 午4時，有胖卡進駐販售咖啡點心，也推出各類劇團、音樂live 表演、「名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗」，推廣會現場也可報名各類DI Y體驗活動，周末假期就來坪林逛老街品包種茶， 度過一個美好的假日時光。

新北市為文山包種茶發源地及主要產區，素有「南烏龍，北包種」 的美名，且製茶工藝技冠全國，自民國100年起至今， 新北市已連續奪下10屆「全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍」，本 (109)年度冬茶以「新北好茶十連冠-坪林茶鄉尋茶香」 為主題，於12、13日在坪林區公所前茶鄉廣場舉辦新北好茶產地 展售會，除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，本周末從上午10時 至下午4時，將有胖卡進駐老街販售咖啡點心，也推出各類劇團、 音樂live表演、名伶遊茶鄉京劇裝扮體驗， 現場也可以報名茶粿、茶香麻糬、茶花饅頭等免費料理DIY體驗活 動。

為串聯坪林老街及北宜路商圈， 推廣坪林茶鄉在地特色商店及老街文化， 今年首度將推廣會場改至坪林區公所前舉行， 也加碼推出集章兌換環保餐具、茶樹手工皂等實用小物， 更推出消費滿500元即可參加冬季比賽茶抽獎活動， 搭公車前往會場響應節能減碳還可以額外獲得一張摸彩券， 快把握冬茶產季期間到坪林品嚐「熊青ㄟ」冬茶。

農業局表示，市府自民國100年成立「新北好茶」品牌， 並輔導本市辦理各類製茶技術競賽、評鑑，提升新北市茶葉品質。 此外新北市持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢， 冬茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌， 就是安心、高品質的保證。邀請大家用行動支持本市茶農， 到坪林區公所前茶鄉廣場品嚐當季的冬季包種茶，19、20日新北 好茶也將前進台北市，進行消費地推廣， 於善導寺捷運站旁的希望廣場舉行新北好茶展售會， 歡迎踴躍前往選購。 相關訊息可上新北市農業局稼日蒔光臉書粉絲頁查詢(https: //www.facebook.com/agr.ntpc/)。

照片來源： 新北市政府農業局提供