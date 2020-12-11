台灣證券交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.91% 上市股票總市值達43.44兆元

根據臺灣證券交易所統計，109年12月11日發行量加權股價指數收盤為14,261.69點，較上週(109年12月4日)的14,132.44點上漲129.25點，漲幅約為0.91%，台灣50指數收盤為11,621.94點，較上週的11,437.83點上漲184.11點，漲幅約為1.61%，寶島股價指數收盤為16,284.89點，較上週的16,158.01點上漲126.88點，漲幅約為0.79%。產業別指數方面，漲幅以其他電子類指數上漲4.21%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌6.37%為最大，未含金融類指數上漲123.16點，漲幅約為0.99%，未含電子類指數下跌51.64點，跌幅約為0.34%，未含金融電子類指數下跌75.77點，跌幅約為0.58%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,574.12億元，全體上市股票成交金額為1兆4,985.53億元，股票成交量週轉率為4.66%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,376.70億元，占全體上市股票交易金額35.88%

第二名，電子零組件類2,430.05億元，占全體上市股票交易金額16.22%

第三名，光電類1,763.47億元，占全體上市股票交易金額11.77%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類19.20%

第二名，航運類10.63%

第三名，半導體類10.42%

累計今年年初開盤迄今共231個交易日，集中市場總成交金額為45兆6,588.41億元，市場日平均成交金額為1,976.57億元，股票成交量週轉率為114.16 %，股票日平均成交量週轉率為0.49%。

2020年12月11日全體上市公司市場總值為新台幣43兆4,428.26億元，較上週(2020年12月4日)市值43兆512.74億元增加3,915.52億元，增幅約為0.91﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)